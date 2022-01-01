Смеситель Smart ВИВА SM153509AA

Смеситель SMARTSant Смарт-Вива для умывальника без донного клапана хром SM153509AA. Аэратор Neoperl Cascade для равномерного распределения струи воды. Однорычажный смеситель с керамическим картриджем 40 мм производства Sedal (Испания). Стойкое хромированное покрытие смесителя. Смеситель в комплекте с гибкой подводкой G 1/2'.



