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Смеситель Smart ВИВА SM153509AA
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Смесители для умывальника
    Смеситель Smart ВИВА SM153509AA
    Арт. X169820481
    Смеситель Smart ВИВА SM153509AA

      Смеситель Smart ВИВА SM153509AA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820481

      Характеристики

      Производитель
      		SmartSant
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Смеситель SMARTSant Смарт-Вива для умывальника без донного клапана хром SM153509AA. Аэратор Neoperl Cascade для равномерного распределения струи воды. Однорычажный смеситель с керамическим картриджем 40 мм производства Sedal (Испания). Стойкое хромированное покрытие смесителя. Смеситель в комплекте с гибкой подводкой G 1/2'.