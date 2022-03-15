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Смеситель Swes Arena K2CDZ5 0123
5.0
2
Найти аналог
Смесители для ванны и душа
    Смеситель Swes Arena K2CDZ5 0123
    Арт. X169821346
    5.0
    2
    Смеситель Swes Arena K2CDZ5 0123

      Смеситель Swes Arena K2CDZ5 0123

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X169821346
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Swes
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель SWES ARENA K2CDZ5 0123 универсальный смеситель изготовленный из высококачественной литейной латуни ЛЦ40С, с пониженным содержанием свинца, соответствующей ГОСТ 17711-93, а так же имеет износостойкое никель-хромовое покрытие ChroMAX. Цельнолитые металлические маховики, изолированные термовставками в местах крепления и соприкосновения маховика с корпусом смесителя, предусмотрены для защиты от ожога.

        Преимущества

        • Литой излив, длина 320 мм
        • Присоединительное расстояние 150+24 мм
        • Керамический дивертор
        • Cистема крепления ручки дивертера TermoClick
        • Обратные клапаны
        • Система шумопонижения
        • Cистема крепления маховиков TermoClick
        • Латунные трехпроходные вентили с керамическими дисками 180°, с шумопонижающими вставками
        • Аэратор LIMIT, ограничивающий расхода воды и формирующий бесшумную и мягкую струю воды
        • Простой монтаж, стандартное подключение
        • Эргономичный, травмобезопасный дизайн
        • Максимальная взаимозаменяемость комплектующих между моделями