Преимущества

Катанный излив, длина 147 мм

Вращение излива 360°

Аэратор SOTA

Латунные трехпроходные вентили с керамическими дисками 180°

Гибкая подводка FibraPEX 400 мм



Усиленное трубное крепление

Высококачественное литье и механическая обработка всех элементов смесителя



Водосберегающие технологии позволяющие экономить до 55%

Простой монтаж, стандартное подключение



Эргономичный, травмобезопасный дизайн

Смеситель SWES ARENA K2KAC1 0054 имеет цельнолитой корпус из высококачественной литейной латуни ЛЦ40С, с пониженным содержанием свинца, соответствующей ГОСТ 17711-93, а так же износостойкое никель-хромовое покрытие ChroMAX. Цельнолитые металлические маховики, изолированные термовставками в местах крепления и соприкосновения маховика с корпусом смесителя, предназначены для защиты от ожога. Так же предусмотрена максимальная взаимозаменяемость комплектующих между моделями.