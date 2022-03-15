Смеситель Swes Arena K2KAC1 0054
Арт. 20
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стиль
|классический
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Цвет
|хром
- Смеситель SWES ARENA K2KAC1 0054 имеет цельнолитой корпус из высококачественной литейной латуни ЛЦ40С, с пониженным содержанием свинца, соответствующей ГОСТ 17711-93, а так же износостойкое никель-хромовое покрытие ChroMAX. Цельнолитые металлические маховики, изолированные термовставками в местах крепления и соприкосновения маховика с корпусом смесителя, предназначены для защиты от ожога. Так же предусмотрена максимальная взаимозаменяемость комплектующих между моделями.
Преимущества
- Катанный излив, длина 147 мм
- Вращение излива 360°
- Аэратор SOTA
- Латунные трехпроходные вентили с керамическими дисками 180°
- Гибкая подводка FibraPEX 400 мм
- Усиленное трубное крепление
- Высококачественное литье и механическая обработка всех элементов смесителя
- Водосберегающие технологии позволяющие экономить до 55%
- Простой монтаж, стандартное подключение
- Эргономичный, травмобезопасный дизайн