Смеситель Swes Arena K2KAC3 0074

Смеситель SWES ARENA K2KAC3 имеет цельнолитой корпус из высококачественной литейной латуни ЛЦ40С, с пониженным содержанием свинца, соответствующей ГОСТ 17711-93, а так же износостойкое никель-хромовое покрытие ChroMAX. Цельнолитые металлические маховики, изолированные термовставками в местах крепления и соприкосновения маховика с корпусом смесителя, предназначены для защиты от ожога. Так же предусмотрена максимальная взаимозаменяемость комплектующих между моделями.

Преимущества