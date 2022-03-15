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Смеситель Swes Arena K2KAC3 0074
5.0
2
2 900 ₽
Смесители для умывальника
  • Персональная скидка
Смеситель Swes Arena K2KAC3 0074
Арт. 61
5.0
2
Смеситель Swes Arena K2KAC3 0074
  • Персональная скидка

Смеситель Swes Arena K2KAC3 0074

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2 900 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Арт. 61
5.0
2

Характеристики

Производитель
Swes
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Гибкий излив
Нет
Стиль
современный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
2 900 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

  • Смеситель SWES ARENA K2KAC3 имеет цельнолитой корпус из высококачественной литейной латуни ЛЦ40С, с пониженным содержанием свинца, соответствующей ГОСТ 17711-93, а так же износостойкое никель-хромовое покрытие ChroMAX. Цельнолитые металлические маховики, изолированные термовставками в местах крепления и соприкосновения маховика с корпусом смесителя, предназначены для защиты от ожога. Так же предусмотрена максимальная взаимозаменяемость комплектующих между моделями.

    Преимущества

    • Литой излив, длина 150 мм
    • Керамический дивертор
    • Система шумопонижения
    • Картридж с керамическими дисками
    • Аэратор LIMIT, ограничивающий расход воды и формирующий бесшумную и мягкую струю воды
    • Простой монтаж, стандартное подключение
    • Эргономичный, травмобезопасный дизайн