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Смеситель Swes Arena K2KAC3 0074
Арт. 61
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
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Смеситель SWES ARENA K2KAC3 имеет цельнолитой корпус из высококачественной литейной латуни ЛЦ40С, с пониженным содержанием свинца, соответствующей ГОСТ 17711-93, а так же износостойкое никель-хромовое покрытие ChroMAX. Цельнолитые металлические маховики, изолированные термовставками в местах крепления и соприкосновения маховика с корпусом смесителя, предназначены для защиты от ожога. Так же предусмотрена максимальная взаимозаменяемость комплектующих между моделями.
Преимущества
- Литой излив, длина 150 мм
- Керамический дивертор
- Система шумопонижения
- Картридж с керамическими дисками
- Аэратор LIMIT, ограничивающий расход воды и формирующий бесшумную и мягкую струю воды
- Простой монтаж, стандартное подключение
- Эргономичный, травмобезопасный дизайн