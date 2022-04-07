Смеситель для кухни Swes Astra 2AKAC4
Арт. X169821373
Характеристики
|
Производитель
|
Стиль
|современный
|
Цвет
|хром
|
Размер подводки
|1/2 дюйма
|
Защита рукояти от нагрева
|Да
- Смеситель SWES ASTRA 2AKAC4 имеет цельнолитой корпус из высококачественной литейной латуни ЛЦ40С, с пониженным содержанием свинца, соответствующей ГОСТ 17711-93. Износостойкое никель-хромовое покрытие ChroMAX. Высококачественное литье и механическая обработка всех элементов смесителя. Усиленная конструкция повышенной надежности. Водосберегающие технологии позволяющие экономить до 55%. Цельнолитые металлические маховики, изолированные термовставками в местах крепления и соприкосновения маховика с корпусом смесителя. Система крепления маховиков и ручки дивертора TermoBlock. Латунные трехпроходные вентили с керамическими дисками 180.
Преимущества
- Катанный излив, длина 190 мм
- Вращение излива 360°
- Аэратор SOTA
- Простой монтаж, стандартное подключение
- Эргономичный, травмобезопасный дизайн