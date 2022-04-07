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Смеситель для кухни Swes Astra 2AKAC4
5.0
1
Найти аналог
Смесители для кухни
    Смеситель для кухни Swes Astra 2AKAC4
    Арт. X169821373
    5.0
    1
    Смеситель для кухни Swes Astra 2AKAC4

      Смеситель для кухни Swes Astra 2AKAC4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X169821373
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Swes
      Стиль
      		современный
      Цвет
      		хром
      Размер подводки
      		1/2 дюйма
      Защита рукояти от нагрева
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель SWES ASTRA 2AKAC4 имеет цельнолитой корпус из высококачественной литейной латуни ЛЦ40С, с пониженным содержанием свинца, соответствующей ГОСТ 17711-93. Износостойкое никель-хромовое покрытие ChroMAX. Высококачественное литье и механическая обработка всех элементов смесителя. Усиленная конструкция повышенной надежности. Водосберегающие технологии позволяющие экономить до 55%. Цельнолитые металлические маховики, изолированные термовставками в местах крепления и соприкосновения маховика с корпусом смесителя. Система крепления маховиков и ручки дивертора TermoBlock. Латунные трехпроходные вентили с керамическими дисками 180.

        Преимущества

        • Катанный излив, длина 190 мм
        • Вращение излива 360°
        • Аэратор SOTA
        • Простой монтаж, стандартное подключение
        • Эргономичный, травмобезопасный дизайн