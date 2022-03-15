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Смеситель Swes Bravo C1CML5 0160
5.0
2
4 460 ₽
Смесители для ванны и душа
  • Персональная скидка
Смеситель Swes Bravo C1CML5 0160
Арт. X169821347
5.0
2
Смеситель Swes Bravo C1CML5 0160
  • Персональная скидка

Смеситель Swes Bravo C1CML5 0160

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4 460 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X169821347
5.0
2

Характеристики

Производитель
Swes
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Гибкий излив
Нет
Стиль
современный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 460 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Cмеситель SWES BRAVO C1CML5 0160 универсальный смеситель изготовленный из высококачественной литейной латуни ЛЦ40С, с пониженным содержанием свинца, соответствующей ГОСТ 17711-93, а так же имеет износостойкое никель-хромовое покрытие ChroMAX. Цельнолитые металлические маховики, изолированные термовставками в местах крепления и соприкосновения маховика с корпусом смесителя, предусмотрены для защиты от ожога.

    Преимущества

    • Литой излив, длина 320 мм
    • Присоединительное расстояние 150+24 мм
    • Керамический дивертор
    • Cистема крепления ручки дивертера TermoClick
    • Обратные клапаны
    • Система шумопонижения
    • Цельнолитая металлическая рукоятка, термоизолированная от соприкосновения с корпусом смесителя, для защиты от ожога
    • Картридж с керамическими дисками
    • Аэратор LIMIT, ограничивающий расхода воды и формирующий бесшумную и мягкую струю воды
    • Простой монтаж, стандартное подключение
    • Эргономичный, травмобезопасный дизайн
    • Максимальная взаимозаменяемость комплектующих между моделями