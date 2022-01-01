Смеситель Swes BRAVO C1KSC4 0161
Арт. X169821335
Характеристики
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Производитель
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Гибкий излив
|Нет
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Защита рукояти от нагрева
|Нет
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Возможность установки донного клапана
|Нет
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Аэратор
|Нет
- Смеситель однорычажный SWES BRAVO C1KSC4 0161 для кухни с высоким поворотным изливом.
Преимущества
- Вращение излива 360°
- Аэратор SOTA
- Цельнолитая металлическая рукоятка, термоизолированная от соприкосновения с корпусом смесителя, для защиты от ожога
- Простой монтаж, стандартное подключение
- Эргономичный, травмобезопасный дизайн