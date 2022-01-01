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Смеситель Swes BRAVO C1KSC4 0161
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Смесители
    Смеситель Swes BRAVO C1KSC4 0161
    Арт. X169821335
    Смеситель Swes BRAVO C1KSC4 0161

      Смеситель Swes BRAVO C1KSC4 0161

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169821335

      Характеристики

      Производитель
      		Swes
      Гибкий излив
      		Нет
      Защита рукояти от нагрева
      		Нет
      Возможность установки донного клапана
      		Нет
      Аэратор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель однорычажный SWES BRAVO C1KSC4 0161 для кухни с высоким поворотным изливом.

        Преимущества

        • Вращение излива 360°
        • Аэратор SOTA
        • Цельнолитая металлическая рукоятка, термоизолированная от соприкосновения с корпусом смесителя, для защиты от ожога
        • Простой монтаж, стандартное подключение
        • Эргономичный, травмобезопасный дизайн