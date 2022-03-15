Смеситель для раковины Swes Bravo C1PS00 0162
Арт. X169821330
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
- Однорычажный смеситель SWES BRAVO C1PS00 0162 изготовлен из высококачественной литейной латуни ЛЦ40С, с пониженным содержанием свинца, соответствующей ГОСТ 17711-93. Имеет износостойкое никель-хромовое покрытие ChroMAX. Максимальная взаимозаменяемость комплектующих между моделями.
Преимущества
- Литой излив, длина 111 мм
- Система шумопонижения
- Картридж с керамическими дисками
- Аэратор, ограничивающий расхода воды и формирующий бесшумную и мягкую струю воды
- Простой монтаж, стандартное подключение
- Эргономичный, травмобезопасный дизайн