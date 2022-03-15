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Смеситель для раковины Swes Bravo C1PS00 0162
5.0
2
Найти аналог
Смесители для умывальника
    Смеситель для раковины Swes Bravo C1PS00 0162
    Арт. X169821330
    5.0
    2
    Смеситель для раковины Swes Bravo C1PS00 0162

      Смеситель для раковины Swes Bravo C1PS00 0162

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X169821330
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Swes
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Однорычажный смеситель SWES BRAVO C1PS00 0162 изготовлен из высококачественной литейной латуни ЛЦ40С, с пониженным содержанием свинца, соответствующей ГОСТ 17711-93. Имеет износостойкое никель-хромовое покрытие ChroMAX. Максимальная взаимозаменяемость комплектующих между моделями.

        Преимущества

        • Литой излив, длина 111 мм
        • Система шумопонижения
        • Картридж с керамическими дисками
        • Аэратор, ограничивающий расхода воды и формирующий бесшумную и мягкую струю воды
        • Простой монтаж, стандартное подключение
        • Эргономичный, травмобезопасный дизайн