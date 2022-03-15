Смеситель для раковины Swes Bravo C1PS00 0162

Преимущества

Литой излив, длина 111 мм

Система шумопонижения



Картридж с керамическими дисками

Аэратор, ограничивающий расхода воды и формирующий бесшумную и мягкую струю воды

Простой монтаж, стандартное подключение

Эргономичный, травмобезопасный дизайн

Однорычажный смеситель SWES BRAVO C1PS00 0162 изготовлен из высококачественной литейной латуни ЛЦ40С, с пониженным содержанием свинца, соответствующей ГОСТ 17711-93. Имеет износостойкое никель-хромовое покрытие ChroMAX. Максимальная взаимозаменяемость комплектующих между моделями.