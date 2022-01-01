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Смеситель Swes Cosmo F1CTL5 0172
Найти аналог
Смесители для ванны и душа
    Смеситель Swes Cosmo F1CTL5 0172
    Арт. X1698214
    Смеситель Swes Cosmo F1CTL5 0172

      Смеситель Swes Cosmo F1CTL5 0172

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1698214

      Характеристики

      Производитель
      		Swes
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель SWES COSMO F1CTL5 0172 универсальный смеситель изготовленный из высококачественной литейной латуни ЛЦ40С, с пониженным содержанием свинца, соответствующей ГОСТ 17711-93, а так же имеет износостойкое никель-хромовое покрытие ChroMAX. Цельнолитые металлические маховики, изолированные термовставками в местах крепления и соприкосновения маховика с корпусом смесителя, предусмотрены для защиты от ожога.