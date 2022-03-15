Смеситель Swes Delta D2KBC2 0079
Арт. X169821320
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Гибкий излив
|Нет
|
Стиль
|современный
Смеситель SWES DELTA D2KBC2 имеет цельнолитой корпус из высококачественной литейной латуни ЛЦ40С, с пониженным содержанием свинца, соответствующей ГОСТ 17711-93, а так же износостойкое никель-хромовое покрытие ChroMAX.
Преимущества
- Цельнолитые металлические маховики, изолированные термовставками в местах крепления и соприкосновения маховика с корпусом смесителя, предназначены для защиты от ожога
- В смесителе установлен аэратор LIMIT, ограничивающий расхода воды и формирующий бесшумную и мягкую струю воды
- Предусмотрена максимальная взаимозаменяемость комплектующих между моделями