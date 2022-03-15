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Смеситель Swes Delta D2KBC2 0079
5.0
2
Найти аналог
Смесители для умывальника
    Смеситель Swes Delta D2KBC2 0079
    Арт. X169821320
    5.0
    2
    Смеситель Swes Delta D2KBC2 0079

      Смеситель Swes Delta D2KBC2 0079

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X169821320
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Swes
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Смеситель SWES DELTA D2KBC2 имеет цельнолитой корпус из высококачественной литейной латуни ЛЦ40С, с пониженным содержанием свинца, соответствующей ГОСТ 17711-93, а так же износостойкое никель-хромовое покрытие ChroMAX.

        Преимущества

        • Цельнолитые металлические маховики, изолированные термовставками в местах крепления и соприкосновения маховика с корпусом смесителя, предназначены для защиты от ожога
        • В смесителе установлен аэратор LIMIT, ограничивающий расхода воды и формирующий бесшумную и мягкую струю воды
        • Предусмотрена максимальная взаимозаменяемость комплектующих между моделями