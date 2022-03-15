Смеситель Swes Delta D2KBC2 0079

Смеситель SWES DELTA D2KBC2 имеет цельнолитой корпус из высококачественной литейной латуни ЛЦ40С, с пониженным содержанием свинца, соответствующей ГОСТ 17711-93, а так же износостойкое никель-хромовое покрытие ChroMAX.

Преимущества