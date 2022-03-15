Смеситель Swes Extra X4CAZ5 0135
Арт. X169821325
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
Смеситель SWES EXTRA X4CAZ5 0135 универсальный смеситель изготовленный из высококачественной литейной латуни ЛЦ40С, с пониженным содержанием свинца, соответствующей ГОСТ 17711-93, а так же имеет износостойкое никель-хромовое покрытие ChroMAX. Цельнолитые металлические маховики, изолированные термовставками в местах крепления и соприкосновения маховика с корпусом смесителя, предусмотрены для защиты от ожога.
Преимущества
- Литой излив, длина 320 мм
- Присоединительное расстояние 150+24 мм
- Керамический дивертор
- Cистема крепления ручки дивертера TermoClick
- Обратные клапаны
- Система шумопонижения
- Простой монтаж, стандартное подключение
- Эргономичный, травмобезопасный дизайн
- Максимальная взаимозаменяемость комплектующих между моделями
- Индивидуальная сберегающая упаковка Safe Pack