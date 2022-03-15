Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Смеситель Swes Extra X4KBJ1 0064
5.0
2
Найти аналог
Смесители для кухни
    Смеситель Swes Extra X4KBJ1 0064
    Арт. X169821316
    5.0
    2
    Смеситель Swes Extra X4KBJ1 0064

      Смеситель Swes Extra X4KBJ1 0064

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X169821316
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Swes
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		классический
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Смеситель SWES EXTRA X4KBJ1 0064 имеет цельнолитой корпус из высококачественной литейной латуни ЛЦ40С, с пониженным содержанием свинца, соответствующей ГОСТ 17711-93, а так же износостойкое никель-хромовое покрытие ChroMAX. Цельнолитые металлические маховики, изолированные термовставками в местах крепления и соприкосновения маховика с корпусом смесителя, предназначены для защиты от ожога. Так же предусмотрена максимальная взаимозаменяемость комплектующих между моделями.

        Преимущества

        • Катанный излив, длина 205 мм
        • Вращение излива 360°
        • Аэратор SOTA
        • Латунные трехпроходные вентили с керамическими дисками 180°
        • Гибкая подводка FibraPEX 400 мм
        • Усиленное трубное крепление
        • Высококачественное литье и механическая обработка всех элементов смесителя
        • Водосберегающие технологии позволяющие экономить до 55%
        • Простой монтаж, стандартное подключение
        • Эргономичный, травмобезопасный дизайн