Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Смеситель для раковины Swes Mango A1PM00 0154
5.0
1
Найти аналог
Смесители для умывальника
    Смеситель для раковины Swes Mango A1PM00 0154
    Арт. X169821331
    5.0
    1
    Смеситель для раковины Swes Mango A1PM00 0154

      Смеситель для раковины Swes Mango A1PM00 0154

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X169821331
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Swes
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии

      С этим товаром смотрят

      Удлинитель Altstream 003140105 (1/2", 30 мм)
      110 ₽
      5.0
      Удлинитель Altstream 003140105 (1/2", 30 мм)
      Монтажный комплект ROMMER 3/4 11 в 1 (c 2 кронштернами)
      330 ₽
      5.0
      Монтажный комплект ROMMER 3/4 11 в 1 (c 2 кронштернами)
      Кран Fusitek рад. прямой 25*3/4, FT07302
      399 ₽
      5.0
      Кран Fusitek рад. прямой 25*3/4, FT07302
      Муфта Fusitek раз. ВР 20Х1/2 (FT05601)
      188 ₽
      5.0
      Муфта Fusitek раз. ВР 20Х1/2 (FT05601)
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Однорычажный смеситель SWES MANGO A1PM00 0154 изготовлен из высококачественной литейной латуни ЛЦ40С, с пониженным содержанием свинца, соответствующей ГОСТ 17711-93. Имеет износостойкое никель-хромовое покрытие ChroMAX. Максимальная взаимозаменяемость комплектующих между моделями.

        Преимущества

        • Литой излив, длина 128 мм
        • Система шумопонижения
        • Картридж с керамическими дисками
        • Аэратор, ограничивающий расхода воды и формирующий бесшумную и мягкую струю воды
        • Простой монтаж, стандартное подключение
        • Эргономичный, травмобезопасный дизайн