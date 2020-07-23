Смеситель Swes Rondo B1CML2 0155

Преимущества

Присоединительное расстояние 150+24 мм

Керамический дивертор

Cистема крепления ручки дивертера TermoClick

Обратные клапаны

Система шумопонижения

Усиленная конструкция повышенной надежности

Водосберегающие технологии позволяющие экономить до 55%

Индивидуальная сберегающая упаковка Safe Pack

Смеситель SWES RONDO B1CML2 произведен из высококачественной литейной латуни ЛЦ40С, с пониженным содержанием свинца, соответствующей ГОСТ 17711-93 и имеет износостойкое никель-хромовое покрытие ChroMAX. Смеситель оснащен цельнолитой металлической рукояткой термоизолированной от соприкосновения с корпусом смесителя, для защиты от ожога. А так же имеет в своем составе картридж с керамическими дисками и аэратор LIMIT, ограничивающий расхода воды и формирующий бесшумную и мягкую струю воды. Обладает простым монтажом и травмобезопасным дизайном.