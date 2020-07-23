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Смеситель Swes Rondo B1CML2 0155
Арт. X169821306
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
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- Смеситель SWES RONDO B1CML2 произведен из высококачественной литейной латуни ЛЦ40С, с пониженным содержанием свинца, соответствующей ГОСТ 17711-93 и имеет износостойкое никель-хромовое покрытие ChroMAX. Смеситель оснащен цельнолитой металлической рукояткой термоизолированной от соприкосновения с корпусом смесителя, для защиты от ожога. А так же имеет в своем составе картридж с керамическими дисками и аэратор LIMIT, ограничивающий расхода воды и формирующий бесшумную и мягкую струю воды. Обладает простым монтажом и травмобезопасным дизайном.
Преимущества
- Присоединительное расстояние 150+24 мм
- Керамический дивертор
- Cистема крепления ручки дивертера TermoClick
- Обратные клапаны
- Система шумопонижения
- Усиленная конструкция повышенной надежности
- Водосберегающие технологии позволяющие экономить до 55%
- Индивидуальная сберегающая упаковка Safe Pack