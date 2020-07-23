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Смеситель Swes Rondo B1CML2 0155
3.7
7
4 840 ₽
Смесители для ванны и душа
  • Персональная скидка
Смеситель Swes Rondo B1CML2 0155
Арт. X169821306
3.7
7
Смеситель Swes Rondo B1CML2 0155
  • Персональная скидка

Смеситель Swes Rondo B1CML2 0155

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4 840 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X169821306
3.7
7

Характеристики

Производитель
Swes
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Гибкий излив
Нет
Стиль
современный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 840 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Смеситель SWES RONDO B1CML2 произведен из высококачественной литейной латуни ЛЦ40С, с пониженным содержанием свинца, соответствующей ГОСТ 17711-93 и имеет износостойкое никель-хромовое покрытие ChroMAX. Смеситель оснащен цельнолитой металлической рукояткой термоизолированной от соприкосновения с корпусом смесителя, для защиты от ожога. А так же имеет в своем составе картридж с керамическими дисками и аэратор LIMIT, ограничивающий расхода воды и формирующий бесшумную и мягкую струю воды. Обладает простым монтажом и травмобезопасным дизайном.

    Преимущества
    • Присоединительное расстояние 150+24 мм
    • Керамический дивертор
    • Cистема крепления ручки дивертера TermoClick
    • Обратные клапаны
    • Система шумопонижения
    • Усиленная конструкция повышенной надежности
    • Водосберегающие технологии позволяющие экономить до 55%
    • Индивидуальная сберегающая упаковка Safe Pack