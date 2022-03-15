Смеситель Swes Rondo B1КMС4 0157
Арт. X169821303
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
- Смеситель SWES RONDO B1КMС4 0157 имеет цельнолитой корпус из высококачественной литейной латуни ЛЦ40С, с пониженным содержанием свинца, соответствующей ГОСТ 17711-93, а так же износостойкое никель-хромовое покрытие ChroMAX. Цельнолитая металлическая рукоятка, термоизолированная от соприкосновения с корпусом смесителя, для защиты от ожога. Предусмотрена максимальная взаимозаменяемость комплектующих между моделями.
Преимущества
- Катанный излив
- Вращение излива 360°
- Картридж с керамическими дисками
- Гибкая подводка FibraPEX 400 мм
- Усиленное трубное крепление
- Высококачественное литье и механическая обработка всех элементов смесителя
- Водосберегающие технологии позволяющие экономить до 55%
- Простой монтаж, стандартное подключение
- Эргономичный, травмобезопасный дизайн