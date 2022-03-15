Преимущества

Катанный излив

Вращение излива 360°

Картридж с керамическими дисками

Гибкая подводка FibraPEX 400 мм

Усиленное трубное крепление

Высококачественное литье и механическая обработка всех элементов смесителя

Водосберегающие технологии позволяющие экономить до 55%

Простой монтаж, стандартное подключение



Эргономичный, травмобезопасный дизайн

Смеситель SWES RONDO B1КMС4 0157 имеет цельнолитой корпус из высококачественной литейной латуни ЛЦ40С, с пониженным содержанием свинца, соответствующей ГОСТ 17711-93, а так же износостойкое никель-хромовое покрытие ChroMAX. Цельнолитая металлическая рукоятка, термоизолированная от соприкосновения с корпусом смесителя, для защиты от ожога. Предусмотрена максимальная взаимозаменяемость комплектующих между моделями.