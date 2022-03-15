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Смеситель Swes Tetro E1KRJ5 0169
5.0
2
Найти аналог
Смесители для кухни
    Смеситель Swes Tetro E1KRJ5 0169
    Арт. X169821307
    5.0
    2
    Смеситель Swes Tetro E1KRJ5 0169

      Смеситель Swes Tetro E1KRJ5 0169

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X169821307
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Swes
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель SWES TETRO E1KRJ5 0169 имеет цельнолитой корпус из высококачественной литейной латуни ЛЦ40С, с пониженным содержанием свинца, соответствующей ГОСТ 17711-93, а так же износостойкое никель-хромовое покрытие ChroMAX. Цельнолитая металлическая рукоятка, термоизолированная от соприкосновения с корпусом смесителя, для защиты от ожога. Предусмотрена максимальная взаимозаменяемость комплектующих между моделями.

        Преимущества

        • Катанный излив, длина 195 мм
        • Вращение излива 360°
        • Аэратор SOTA
        • Картридж с керамическими дисками
        • Гибкая подводка FibraPEX 400 мм
        • Усиленное трубное крепление
        • Высококачественное литье и механическая обработка всех элементов смесителя
        • Водосберегающие технологии позволяющие экономить до 55%
        • Простой монтаж, стандартное подключение
        • Эргономичный, травмобезопасный дизайн