Смеситель для раковины SWES Tetro E1PR00 отлично дополнит существующую сантехнику. Внутренняя конструкция гарантирует бесшумную работу и имеет долгий срок службы. Данная модель устойчива к коррозии, различным механическим повреждениям, перепадам температуры. Аксессуар впишется в любой интерьер благодаря стильному внешнему виду.