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Смеситель Swes TETRO E1PR00 0170
Найти аналог
Смесители для умывальника
    Смеситель Swes TETRO E1PR00 0170
    Арт. X169821315
    Смеситель Swes TETRO E1PR00 0170

      Смеситель Swes TETRO E1PR00 0170

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169821315

      Характеристики

      Производитель
      		Swes
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Направление струи
      		под наклоном
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель для раковины SWES Tetro E1PR00 отлично дополнит существующую сантехнику. Внутренняя конструкция гарантирует бесшумную работу и имеет долгий срок службы. Данная модель устойчива к коррозии, различным механическим повреждениям, перепадам температуры. Аксессуар впишется в любой интерьер благодаря стильному внешнему виду.