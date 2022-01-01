Смеситель Swes ULTRA U2KBC3 0093

Смеситель для раковины Swes Ultra U2KBC3, буксовый, литой излив 150 мм. Преимущества Гибкая подводка FibraPEX™ 1/2"

Усиленное крепление: С-образная шайба из фибро-нейлона, удлиненная латунная гайка М8, латунный штифт M80х80

Вращение излива 360°

Цельнолитой корпус из высококачественной литейной латуни ЛЦ40С, с пониженным содержанием свинца, соответствующей ГОСТ 17711-93

Износостойкое никель-хромовое покрытие ChroMAX

Высококачественное литье и механическая обработка всех элементов смесителя

Усиленная конструкция повышенной надежности

Водосберегающие технологии позволяющие экономить до 55%

Цельнолитые металлические маховики изолированные термовставками в местах крепления и соприкосновения маховика с корпусом смесителя, для защиты от ожога

Cистема крепления маховиков TermoClick™

Латунные вентиля с керамическими дисками 180°, с шумопонижающими вставками

Аэратор LIMIT™, ограничивающий расхода воды и формирующий бесшумную и мягкую струю воды

Простой монтаж, стандартное подключение

Эргономичный, травмобезопасный дизайн

Полная взаимозаменяемость комплектующих между моделями