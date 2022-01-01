Смеситель Swes ULTRA U2KBC3 0093
Арт. X169821341
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Направление струи
|вертикальное
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Двойной излив
|Нет
- Смеситель для раковины Swes Ultra U2KBC3, буксовый, литой излив 150 мм.
ПреимуществаГибкая подводка FibraPEX™ 1/2"
Усиленное крепление: С-образная шайба из фибро-нейлона, удлиненная латунная гайка М8, латунный штифт M80х80
Вращение излива 360°
Цельнолитой корпус из высококачественной литейной латуни ЛЦ40С, с пониженным содержанием свинца, соответствующей ГОСТ 17711-93
Износостойкое никель-хромовое покрытие ChroMAX
Высококачественное литье и механическая обработка всех элементов смесителя
Усиленная конструкция повышенной надежности
Водосберегающие технологии позволяющие экономить до 55%
Цельнолитые металлические маховики изолированные термовставками в местах крепления и соприкосновения маховика с корпусом смесителя, для защиты от ожога
Cистема крепления маховиков TermoClick™
Латунные вентиля с керамическими дисками 180°, с шумопонижающими вставками
Аэратор LIMIT™, ограничивающий расхода воды и формирующий бесшумную и мягкую струю воды
Простой монтаж, стандартное подключение
Эргономичный, травмобезопасный дизайн
Полная взаимозаменяемость комплектующих между моделями