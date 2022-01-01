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Смеситель Swes ULTRA U2KBC3 0093
Найти аналог
Смесители для умывальника
    Смеситель Swes ULTRA U2KBC3 0093
    Арт. X169821341
    Смеситель Swes ULTRA U2KBC3 0093

      Смеситель Swes ULTRA U2KBC3 0093

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169821341

      Характеристики

      Производитель
      		Swes
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель для раковины Swes Ultra U2KBC3, буксовый, литой излив 150 мм.

        Преимущества

        Гибкая подводка FibraPEX™ 1/2"
        Усиленное крепление: С-образная шайба из фибро-нейлона, удлиненная латунная гайка М8, латунный штифт M80х80
        Вращение излива 360°
        Цельнолитой корпус из высококачественной литейной латуни ЛЦ40С, с пониженным содержанием свинца, соответствующей ГОСТ 17711-93
        Износостойкое никель-хромовое покрытие ChroMAX
        Высококачественное литье и механическая обработка всех элементов смесителя
        Усиленная конструкция повышенной надежности
        Водосберегающие технологии позволяющие экономить до 55%
        Цельнолитые металлические маховики изолированные термовставками в местах крепления и соприкосновения маховика с корпусом смесителя, для защиты от ожога
        Cистема крепления маховиков TermoClick™
        Латунные вентиля с керамическими дисками 180°, с шумопонижающими вставками
        Аэратор LIMIT™, ограничивающий расхода воды и формирующий бесшумную и мягкую струю воды
        Простой монтаж, стандартное подключение
        Эргономичный, травмобезопасный дизайн
        Полная взаимозаменяемость комплектующих между моделями