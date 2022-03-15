Смеситель универсальный Vidima Style BA138AA (хром, излив 320 мм)

Преимущества

Материал корпуса и излива: 100% латунь

Угол поворота излива 360°

Керамические кранбуксы пр-ва Германии с поворотом 180°



Индикатор холодной/горячей воды



Переключение ванна/душ: ручное (позволяет использовать функцию “душ” даже при очень низком давлении воды)

Универсальный настенный смеситель для ванны Vidima Style BA138AA отличается современным внешним видом и продуманным функциональным оснащением. Надёжная двухзахватная система управления модели оборудована двумя аккуратными металлическими маховиками и имеет длинным поворотный S-излив, который позволяет решить водоснабжение не только ванны, но и рядом стоящей раковины. Быстрый переход в режимы ванна/душ с помощью ручного переключателя.