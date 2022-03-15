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Смеситель универсальный Vidima Style BA138AA (хром, излив 320 мм)
5.0
2
Найти аналог
Смесители для ванны и душа
    Смеситель универсальный Vidima Style BA138AA (хром, излив 320 мм)
    Арт. X169820537
    5.0
    2
    Смеситель универсальный Vidima Style BA138AA (хром, излив 320 мм)

      Смеситель универсальный Vidima Style BA138AA (хром, излив 320 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X169820537
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Vidima
      Страна производства
      		Болгария
      Родина бренда
      		Болгария
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальный настенный смеситель для ванны Vidima Style BA138AA отличается современным внешним видом и продуманным функциональным оснащением. Надёжная двухзахватная система управления модели оборудована двумя аккуратными металлическими маховиками и имеет длинным поворотный S-излив, который позволяет решить водоснабжение не только ванны, но и рядом стоящей раковины. Быстрый переход в режимы ванна/душ с помощью ручного переключателя.

        Преимущества

        • Материал корпуса и излива: 100% латунь
        • Угол поворота излива 360°
        • Керамические кранбуксы пр-ва Германии с поворотом 180°
        • Индикатор холодной/горячей воды
        • Переключение ванна/душ: ручное (позволяет использовать функцию “душ” даже при очень низком давлении воды)