Смеситель для раковины Vidima Дельта R1604AA/B9733AA отличается монолитной конструкцией, что полностью исключает возможность подтекания воды в месте соединения с изливом. Оборудованный вентильной системой управления с двумя аккуратными треугольными рукоятками, латунный корпус изделия имеет короткий полукруглый излив с встроенным аэратором типа "Cascade", который делает аэрированный поток воды в струе объёмным и экономичным. Для более качественной и быстрой установки смеситель идёт в наборе с гибкой подводкой и системой монтажа EasyFix.

Преимущества