Смеситель для раковины Vidima Дельта R1604AA
Арт. X169820506
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Болгария
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Родина бренда
|Болгария
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
- Смеситель для раковины Vidima Дельта R1604AA/B9733AA отличается монолитной конструкцией, что полностью исключает возможность подтекания воды в месте соединения с изливом. Оборудованный вентильной системой управления с двумя аккуратными треугольными рукоятками, латунный корпус изделия имеет короткий полукруглый излив с встроенным аэратором типа "Cascade", который делает аэрированный поток воды в струе объёмным и экономичным. Для более качественной и быстрой установки смеситель идёт в наборе с гибкой подводкой и системой монтажа EasyFix.
Преимущества
- Система крепления EasyFix - обеспечивает простой монтаж смесителя, благодаря специальной конструкции резинового уплотнения и металлической шайбы. Это позволяет закрутить гайку на шпильке смесителя быстро и без посторонней помощи
- Керамические кран-буксы с поворотом 180°
- Металлические маховики
- Излив 125 мм
- Аэратор тип "Cascade"