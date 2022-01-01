Смеситель Vidima Эко BA163AA излив 320 мм хром
Арт. X169820562
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Болгария
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Родина бренда
|Болгария
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Направление струи
|вертикальное
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Двойной излив
|Нет
- Смеситель для ванны VIDIMA Эко BA163AA - это сантехнический прибор для подачи горячей и холодной воды, смешения ее и регулировки температуры. Ручной переключатель служит для смены направления воды с излива на душевую лейку. Корпус выполнен из латуни. Смеситель покрыт никель-хромом, что защищает его от коррозии. Изделие комплектуется душевым гарнитуром.
Преимущества
- Монтаж VIDIMA Эко BA163AA осуществляется в ванной комнате на стену
- Индикатор холодной/горячей воды
- Поворотный излив
- Система облегченного монтажа SmartFix
- Аэратор Cascade антивандальный
- Хромоникелевое покрытие защищает от коррозии
- Корпус выполнен из латуни