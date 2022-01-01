Смеситель Vidima Эко BA163AA излив 320 мм хром

Преимущества

Монтаж VIDIMA Эко BA163AA осуществляется в ванной комнате на стену

Индикатор холодной/горячей воды

Поворотный излив

Система облегченного монтажа SmartFix

Аэратор Cascade антивандальный

Хромоникелевое покрытие защищает от коррозии

Корпус выполнен из латуни

Смеситель для ванны VIDIMA Эко BA163AA - это сантехнический прибор для подачи горячей и холодной воды, смешения ее и регулировки температуры. Ручной переключатель служит для смены направления воды с излива на душевую лейку. Корпус выполнен из латуни. Смеситель покрыт никель-хромом, что защищает его от коррозии. Изделие комплектуется душевым гарнитуром.