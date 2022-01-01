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Смеситель Vidima Эко BA163AA излив 320 мм хром
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Смесители для ванны и душа
    Смеситель Vidima Эко BA163AA излив 320 мм хром
    Арт. X169820562
    Смеситель Vidima Эко BA163AA излив 320 мм хром

      Смеситель Vidima Эко BA163AA излив 320 мм хром

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820562

      Характеристики

      Производитель
      		Vidima
      Страна производства
      		Болгария
      Родина бренда
      		Болгария
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель для ванны VIDIMA Эко BA163AA - это сантехнический прибор для подачи горячей и холодной воды, смешения ее и регулировки температуры. Ручной переключатель служит для смены направления воды с излива на душевую лейку. Корпус выполнен из латуни. Смеситель покрыт никель-хромом, что защищает его от коррозии. Изделие комплектуется душевым гарнитуром.

        Преимущества 

        • Монтаж VIDIMA Эко BA163AA осуществляется в ванной комнате на стену
        • Индикатор холодной/горячей воды
        • Поворотный излив
        • Система облегченного монтажа SmartFix
        • Аэратор Cascade антивандальный
        • Хромоникелевое покрытие защищает от коррозии
        • Корпус выполнен из латуни