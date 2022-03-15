Душевой набор (гарнитур) Vidima Флора R1907AA/B9729AA

Преимущества

Материал корпуса и излива: 100% латунь

Керамические кранбуксы пр-ва Германии с поворотом 180°



Переключение ванна/душ: ручное (позволяет использовать функцию “душ” даже при очень низком давлении воды)



Пластмассовые маховики

Гибкая подводка G1/2”

Устойчивые и легко очищающиеся поверхности



Настенный смеситель VIDIMA ФЛОРА R1907AA/B9729AA, основным материалом для его производства является латунь. Смеситель оснащен поворотным изливом, стандартным вертикальным креплением с декоративными шайбами, а так же аэратором. Высокое качество, гарантированное ISO 9001. Соответствует европейскому стандарту EN 200. Смеситель VIDIMA ФЛОРА R1907AA/B9729AA для ванны и душа поставляются в комплекте с аксессуарами (душевой лейкой, шлангом, фиксированным креплением).