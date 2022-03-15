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Душевой набор (гарнитур) Vidima Флора R1907AA/B9729AA
5.0
2
Найти аналог
Смесители для ванны и душа
    Душевой набор (гарнитур) Vidima Флора R1907AA/B9729AA
    Арт. X169820543
    5.0
    2
    Душевой набор (гарнитур) Vidima Флора R1907AA/B9729AA

      Душевой набор (гарнитур) Vidima Флора R1907AA/B9729AA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X169820543
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Vidima
      Страна производства
      		Болгария
      Родина бренда
      		Болгария
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Настенный смеситель VIDIMA ФЛОРА R1907AA/B9729AA, основным материалом для его производства является латунь. Смеситель оснащен поворотным изливом, стандартным вертикальным креплением с декоративными шайбами, а так же аэратором. Высокое качество, гарантированное ISO 9001. Соответствует европейскому стандарту EN 200. Смеситель VIDIMA ФЛОРА R1907AA/B9729AA для ванны и душа поставляются в комплекте с аксессуарами (душевой лейкой, шлангом, фиксированным креплением).

        Преимущества

        • Материал корпуса и излива: 100% латунь
        • Керамические кранбуксы пр-ва Германии с поворотом 180°
        • Переключение ванна/душ: ручное (позволяет использовать функцию “душ” даже при очень низком давлении воды)
        • Пластмассовые маховики
        • Гибкая подводка G1/2”
        • Устойчивые и легко очищающиеся поверхности