Душевой набор (гарнитур) Vidima Флора R1907AA/B9729AA
Арт. X169820543
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Болгария
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Родина бренда
|Болгария
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
- Настенный смеситель VIDIMA ФЛОРА R1907AA/B9729AA, основным материалом для его производства является латунь. Смеситель оснащен поворотным изливом, стандартным вертикальным креплением с декоративными шайбами, а так же аэратором. Высокое качество, гарантированное ISO 9001. Соответствует европейскому стандарту EN 200. Смеситель VIDIMA ФЛОРА R1907AA/B9729AA для ванны и душа поставляются в комплекте с аксессуарами (душевой лейкой, шлангом, фиксированным креплением).
Преимущества
- Материал корпуса и излива: 100% латунь
- Керамические кранбуксы пр-ва Германии с поворотом 180°
- Переключение ванна/душ: ручное (позволяет использовать функцию “душ” даже при очень низком давлении воды)
- Пластмассовые маховики
- Гибкая подводка G1/2”
- Устойчивые и легко очищающиеся поверхности