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Смеситель для кухни (мойки) Vidima Икар R1402AA 9753
5.0
4
5 960 ₽
Смесители для кухни
  • Персональная скидка
Смеситель для кухни (мойки) Vidima Икар R1402AA 9753
Арт. X169820509
5.0
4
Смеситель для кухни (мойки) Vidima Икар R1402AA 9753
  • Персональная скидка

Смеситель для кухни (мойки) Vidima Икар R1402AA 9753

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5 960 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X169820509
5.0
4

Характеристики

Производитель
Vidima
Страна производства
Болгария
Родина бренда
Болгария
Гибкий излив
Нет
Стиль
классический
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 960 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

  • Основным материалом смесителя для кухни Vidima Ikar B9753AA/R1402AA является латунь, состав которой постоянно контролируется и отвечает европейским стандартам. Латунь, произведенная заводом Идеал Стандарт-Видима, отличается низким содержанием олова, значительно ниже нормы 1,6%. Vidima гарантирует своим клиентам высокое качество материалов и безопасность здоровья при эксплуатации. Чтобы смеситель для кухни Vidima Ikar B9753AA/R1402AA имел неповторимый блеск, который характерен для смесителей Vidima, компания использует электрохимическое гальванирование. Благодаря самому современному оборудованию возможно обеспечение всех европейских стандартов EN 248, а именно – покрытие никелем от 12,6 до 15,3 микрона, а хромовое — от 0,327 до 1,470 микрона. Пластмассовые детали вначале обрабатываются медью, чтобы достичь, в последующем, стойкого и эластичного хромового покрытия.

    Преимущества

    • Установка на раковину
    • Система усиленной фиксации StrongFix
    • Материал корпуса и излива: 100% латунь
    • Угол поворота излива 360°
    • J-излив
    • Длина излива, мм: 197
    • Аэратор Perlator
    • Керамические кранбуксы пр-ва Германии с поворотом 180°
    • Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*
    • Индикатор холодной/горячей воды