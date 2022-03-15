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Смеситель для кухни (мойки) Vidima Икар R1402AA 9753
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Болгария
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Родина бренда
|Болгария
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|классический
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Основным материалом смесителя для кухни Vidima Ikar B9753AA/R1402AA является латунь, состав которой постоянно контролируется и отвечает европейским стандартам. Латунь, произведенная заводом Идеал Стандарт-Видима, отличается низким содержанием олова, значительно ниже нормы 1,6%. Vidima гарантирует своим клиентам высокое качество материалов и безопасность здоровья при эксплуатации. Чтобы смеситель для кухни Vidima Ikar B9753AA/R1402AA имел неповторимый блеск, который характерен для смесителей Vidima, компания использует электрохимическое гальванирование. Благодаря самому современному оборудованию возможно обеспечение всех европейских стандартов EN 248, а именно – покрытие никелем от 12,6 до 15,3 микрона, а хромовое — от 0,327 до 1,470 микрона. Пластмассовые детали вначале обрабатываются медью, чтобы достичь, в последующем, стойкого и эластичного хромового покрытия.
Преимущества
- Установка на раковину
- Система усиленной фиксации StrongFix
- Материал корпуса и излива: 100% латунь
- Угол поворота излива 360°
- J-излив
- Длина излива, мм: 197
- Аэратор Perlator
- Керамические кранбуксы пр-ва Германии с поворотом 180°
- Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*
- Индикатор холодной/горячей воды