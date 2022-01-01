Смеситель Vidima ОРИОН B4227AA
Арт. X169820512
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Болгария
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Родина бренда
|Болгария
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Направление струи
|вертикальное
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Двойной излив
|Нет
- Смеситель VIDIMA ОРИОН B4227AA
Преимущества
- Установка: на стену
- Система облегченного монтажа SmartFix: есть
- Монтаж на стандартных эксцентриках
- (в комплекте: эксцентрики, металлические
- отражатели, уплотнительные прокладки)
- Материал корпуса и излива - 100% латунь
- Литой излив
- Расстояние от стены до аэратора: 152 мм
- Аэратор Perlator: есть
- Керамический картридж 35мм