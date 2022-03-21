Смеситель для раковины Vidima Практик BA227AA

Преимущества

Система облегченного монтажа EasyFix

Материал корпуса и излива: 100% латунь

Угол поворота корпуса 360°

Трубчатый поворотный излив

Угол поворота излива 360°

Длина излива, мм: 154

Аэратор Perlator

Керамические кранбуксы пр-ва Германии с поворотом 180°

Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*

Индикатор холодной/горячей воды

Возможность установки нажимного донного клапана

Основным материалом смесителя для кухни Vidima ПРАКТИК BA227AA является латунь, состав которой постоянно контролируется и отвечает европейским стандартам. Латунь, произведенная заводом Идеал Стандарт-Видима, отличается низким содержанием олова, значительно ниже нормы 1,6%. Vidima гарантирует своим клиентам высокое качество материалов и безопасность здоровья при эксплуатации. Чтобы смеситель для кухни Vidima ПРАКТИК BA227AA имел неповторимый блеск, который характерен для смесителей Vidima, компания использует электрохимическое гальванирование. Благодаря самому современному оборудованию возможно обеспечение всех европейских стандартов EN 248, а именно – покрытие никелем от 12,6 до 15,3 микрона, а хромовое — от 0,327 до 1,470 микрона. Пластмассовые детали вначале обрабатываются медью, чтобы достичь, в последующем, стойкого и эластичного хромового покрытия.