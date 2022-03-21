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Смеситель для раковины Vidima Практик BA227AA
4.5
2
5 660 ₽
Смесители для умывальника
  • Персональная скидка
Смеситель для раковины Vidima Практик BA227AA
Арт. X1698205137
4.5
2
Смеситель для раковины Vidima Практик BA227AA
  • Персональная скидка

Смеситель для раковины Vidima Практик BA227AA

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5 660 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X1698205137
4.5
2

Характеристики

Производитель
Vidima
Гибкий излив
Нет
Стиль
современный
Цвет
хром
Размер подводки
1/2 дюйма
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 660 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Основным материалом смесителя для кухни Vidima ПРАКТИК BA227AA является латунь, состав которой постоянно контролируется и отвечает европейским стандартам. Латунь, произведенная заводом Идеал Стандарт-Видима, отличается низким содержанием олова, значительно ниже нормы 1,6%. Vidima гарантирует своим клиентам высокое качество материалов и безопасность здоровья при эксплуатации. Чтобы смеситель для кухни Vidima ПРАКТИК BA227AA имел неповторимый блеск, который характерен для смесителей Vidima, компания использует электрохимическое гальванирование. Благодаря самому современному оборудованию возможно обеспечение всех европейских стандартов EN 248, а именно – покрытие никелем от 12,6 до 15,3 микрона, а хромовое — от 0,327 до 1,470 микрона. Пластмассовые детали вначале обрабатываются медью, чтобы достичь, в последующем, стойкого и эластичного хромового покрытия.

    Преимущества

    • Система облегченного монтажа EasyFix
    • Материал корпуса и излива: 100% латунь
    • Угол поворота корпуса 360°
    • Трубчатый поворотный излив
    • Угол поворота излива 360°
    • Длина излива, мм: 154
    • Аэратор Perlator
    • Керамические кранбуксы пр-ва Германии с поворотом 180°
    • Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*
    • Индикатор холодной/горячей воды
    • Возможность установки нажимного донного клапана