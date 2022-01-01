Смеситель Vidima РЕТРО B1477LS
Арт. X169820530
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Болгария
|
Родина бренда
|Болгария
|
Направление струи
|вертикальное
|
Двойной излив
|Нет
- Стильный двухзахватный смеситель для ванны Vidima Ретро B1477LS, выполненный в классическом ретро-дизайне позволит вам создать в ванной комнате солидный и респектабельный образ.
Преимущества
- Настенная конструкция модели с двумя крестообразными рукояткам и коротким поворотным изливом, предусматривает на корпусе удобный держатель для душевой лейки и специальный ручной переключатель лейка-излив, который позволяет использовать функцию "душ", даже при очень низком давлении
- Смеситель идёт в комплекте с душевым гарнитуром: однофункциональной душевой лейкой "Ретро", гибким металлическим шлангом и фиксированным настенным креплением