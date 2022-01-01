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Смеситель Vidima РЕТРО B1477LS
Найти аналог
Смесители для ванны и душа
    Смеситель Vidima РЕТРО B1477LS
    Арт. X169820530
    Смеситель Vidima РЕТРО B1477LS

      Смеситель Vidima РЕТРО B1477LS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820530

      Характеристики

      Производитель
      		Vidima
      Страна производства
      		Болгария
      Родина бренда
      		Болгария
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стильный двухзахватный смеситель для ванны Vidima Ретро B1477LS, выполненный в классическом ретро-дизайне позволит вам создать в ванной комнате солидный и респектабельный образ.

        Преимущества

        • Настенная конструкция модели с двумя крестообразными рукояткам и коротким поворотным изливом, предусматривает на корпусе удобный держатель для душевой лейки и специальный ручной переключатель лейка-излив, который позволяет использовать функцию "душ", даже при очень низком давлении
        • Смеситель идёт в комплекте с душевым гарнитуром: однофункциональной душевой лейкой "Ретро", гибким металлическим шлангом и фиксированным настенным креплением