Смеситель Vidima РЕТРО B1832LS 9710
Арт. X169820525
Характеристики
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Производитель
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Гибкий излив
|Нет
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Защита рукояти от нагрева
|Нет
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Возможность установки донного клапана
|Нет
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Аэратор
|Нет
- Смеситель VIDIMA РЕТРО B1832LS 9710 для кухонной мойки.
Преимущества
- Установка: на раковину
- Система усиленной фиксации StrongFix
- Дополнительная монтажная накладка из специального высокопрочного материала для более прочной установки на стальной мойке
- Материал корпуса и излива - латунь
- Трубчатый поворотный J-излив
- Угол поворота 360°
- Аэратор Perlator
- Керамические кранбуксы (пр-ва Германии) с поворотом 180⁰
- Металлические рукоятки
- Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch
- Индикатор холодной/горячей воды
- Цвет: хром-золото