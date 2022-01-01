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Смеситель Vidima РЕТРО B1832LS 9710
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Смесители
    Смеситель Vidima РЕТРО B1832LS 9710
    Арт. X169820525
    Смеситель Vidima РЕТРО B1832LS 9710

      Смеситель Vidima РЕТРО B1832LS 9710

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169820525

      Характеристики

      Производитель
      		Vidima
      Гибкий излив
      		Нет
      Защита рукояти от нагрева
      		Нет
      Возможность установки донного клапана
      		Нет
      Аэратор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель VIDIMA РЕТРО B1832LS 9710 для кухонной мойки. 

        Преимущества

        • Установка: на раковину
        • Система усиленной фиксации StrongFix
        • Дополнительная монтажная накладка из специального высокопрочного материала для более прочной установки на стальной мойке
        • Материал корпуса и излива - латунь
        • Трубчатый поворотный J-излив
        • Угол поворота 360°
        • Аэратор Perlator
        • Керамические кранбуксы (пр-ва Германии) с поворотом 180⁰
        • Металлические рукоятки
        • Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch
        • Индикатор холодной/горячей воды
        • Цвет: хром-золото