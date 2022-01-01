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Смеситель Vidima Ретро BA129AA
Найти аналог
Смесители для ванны и душа
    Смеситель Vidima Ретро BA129AA
    Арт. X169820555
    Смеситель Vidima Ретро BA129AA

      Смеситель Vidima Ретро BA129AA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820555

      Характеристики

      Производитель
      		Vidima
      Страна производства
      		Болгария
      Родина бренда
      		Болгария
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Смеситель VIDIMA Ретро BА129AA — вентильная модель для ванной либо душевой кабины. Оснащена длинным изливом (320 мм) и лейкой на шланге. Корпус изготовлен из латуни. Вода льется равномерным потоком, без брызг. Благодаря прочным металлическим маховикам и керамическим кран-буксам обеспечен долгий срок службы. Тип установки — на стену.