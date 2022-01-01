Смеситель Vidima Ретро BA129AA

Смеситель VIDIMA Ретро BА129AA — вентильная модель для ванной либо душевой кабины. Оснащена длинным изливом (320 мм) и лейкой на шланге. Корпус изготовлен из латуни. Вода льется равномерным потоком, без брызг. Благодаря прочным металлическим маховикам и керамическим кран-буксам обеспечен долгий срок службы. Тип установки — на стену.