Смеситель Vidima Ретро BA129AA
Арт. X169820555
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Болгария
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Родина бренда
|Болгария
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Направление струи
|вертикальное
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Двойной излив
|Нет
Смеситель VIDIMA Ретро BА129AA — вентильная модель для ванной либо душевой кабины. Оснащена длинным изливом (320 мм) и лейкой на шланге. Корпус изготовлен из латуни. Вода льется равномерным потоком, без брызг. Благодаря прочным металлическим маховикам и керамическим кран-буксам обеспечен долгий срок службы. Тип установки — на стену.