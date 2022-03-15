Душевой набор (гарнитур) Vidima Ретро BA130AA
Арт. X169820519
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Болгария
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Родина бренда
|Болгария
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|ретро
- Смеситель VIDIMA Ретро BA130AA для ванны и душа, с двумя ручками. Длинный поворотный S-излив длинной 400 мм. Kерамические кран-буксы производства Германии
с поворотом 180º. Маховики металлические. Стандартное крепление, с декоративными шайбами. Ручной переключатель ванна и душ. Аэратор тип “Perlator”.
Преимущества
- Материал корпуса и излива: 100% латунь
- Аэратор Perlator
- Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*
- Переключение ванна/душ: ручное (позволяет использовать функцию “душ” даже при очень низком давлении воды)