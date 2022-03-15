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Душевой набор (гарнитур) Vidima Ретро BA130AA
5.0
2
Найти аналог
Смесители для ванны и душа
    Душевой набор (гарнитур) Vidima Ретро BA130AA
    Арт. X169820519
    5.0
    2
    Душевой набор (гарнитур) Vidima Ретро BA130AA

      Душевой набор (гарнитур) Vidima Ретро BA130AA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X169820519
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Vidima
      Страна производства
      		Болгария
      Родина бренда
      		Болгария
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		ретро
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Смеситель VIDIMA Ретро BA130AA для ванны и душа, с двумя ручками. Длинный поворотный S-излив длинной 400 мм. Kерамические кран-буксы производства Германии
        с поворотом 180º. Маховики металлические. Стандартное крепление, с декоративными шайбами. Ручной переключатель ванна и душ. Аэратор тип “Perlator”.

        Преимущества

        • Материал корпуса и излива: 100% латунь
        • Аэратор Perlator
        • Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*
        • Переключение ванна/душ: ручное (позволяет использовать функцию “душ” даже при очень низком давлении воды)