Душевой набор (гарнитур) Vidima Ретро BA130AA

Смеситель VIDIMA Ретро BA130AA для ванны и душа, с двумя ручками. Длинный поворотный S-излив длинной 400 мм. Kерамические кран-буксы производства Германии

с поворотом 180º. Маховики металлические. Стандартное крепление, с декоративными шайбами. Ручной переключатель ванна и душ. Аэратор тип “Perlator”.

Преимущества