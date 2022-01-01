Смеситель Vidima РЕТРО R1111AA 9702

Преимущества

По типу управления: Универсальный

Установка на раковину

Система облегченного монтажа EasyFix

Материал корпуса и излива: 100% латунь

Материал рукоятки: металл

Корпус монолитный литой латунный

Литой поворотный излив

Угол поворота излива 360°

Длина излива, мм: 129

Аэратор Perlator

Керамические кранбуксы пр-ва Германии с поворотом 180°

Диапазон движения рукоятки: 180°

Индикатор холодной/горячей воды

Низкий уровень шума

Подводка гибкая G1/2"

Съемные гибкие шланги 400 мм

Донный клапан в комплекте: нет

Возможность установки донного клапана со штангой

Штанга для установки донного клапана в комплекте

Входит в комплект: Монтажный комплект

RETRO Смеситель для умывальника без донного клапана, поворотный излив, гибкая подводка G3/8" (с переходником на G1/2"), удлиненные шланги 550 мм, система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж), аэратор "Perlator" M24x1, металлические рукоятки с индикаторами горячей и холодной воды.