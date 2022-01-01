Смеситель Vidima РЕТРО R1111AA 9702
Арт. X169820526
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Болгария
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Родина бренда
|Болгария
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Направление струи
|под наклоном
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Двойной излив
|Нет
- RETRO Смеситель для умывальника без донного клапана, поворотный излив, гибкая подводка G3/8" (с переходником на G1/2"), удлиненные шланги 550 мм, система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж), аэратор "Perlator" M24x1, металлические рукоятки с индикаторами горячей и холодной воды.
Преимущества
- По типу управления: Универсальный
- Установка на раковину
- Система облегченного монтажа EasyFix
- Материал корпуса и излива: 100% латунь
- Материал рукоятки: металл
- Корпус монолитный литой латунный
- Литой поворотный излив
- Угол поворота излива 360°
- Длина излива, мм: 129
- Аэратор Perlator
- Керамические кранбуксы пр-ва Германии с поворотом 180°
- Диапазон движения рукоятки: 180°
- Индикатор холодной/горячей воды
- Низкий уровень шума
- Подводка гибкая G1/2"
- Съемные гибкие шланги 400 мм
- Донный клапан в комплекте: нет
- Возможность установки донного клапана со штангой
- Штанга для установки донного клапана в комплекте
- Входит в комплект: Монтажный комплект