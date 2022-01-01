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Смеситель Vidima РЕТРО R1111AA 9702
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Смесители для умывальника
    Смеситель Vidima РЕТРО R1111AA 9702
    Арт. X169820526
    Смеситель Vidima РЕТРО R1111AA 9702

      Смеситель Vidima РЕТРО R1111AA 9702

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820526

      Характеристики

      Производитель
      		Vidima
      Страна производства
      		Болгария
      Родина бренда
      		Болгария
      Направление струи
      		под наклоном
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • RETRO Смеситель для умывальника без донного клапана, поворотный излив, гибкая подводка G3/8" (с переходником на G1/2"), удлиненные шланги 550 мм, система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж), аэратор "Perlator" M24x1, металлические рукоятки с индикаторами горячей и холодной воды.

        Преимущества

        • По типу управления: Универсальный
        • Установка на раковину
        • Система облегченного монтажа EasyFix
        • Материал корпуса и излива: 100% латунь
        • Материал рукоятки: металл
        • Корпус монолитный литой латунный
        • Литой поворотный излив
        • Угол поворота излива 360°
        • Длина излива, мм: 129
        • Аэратор Perlator
        • Керамические кранбуксы пр-ва Германии с поворотом 180°
        • Диапазон движения рукоятки: 180°
        • Индикатор холодной/горячей воды
        • Низкий уровень шума
        • Подводка гибкая G1/2"
        • Съемные гибкие шланги 400 мм
        • Донный клапан в комплекте: нет
        • Возможность установки донного клапана со штангой
        • Штанга для установки донного клапана в комплекте
        • Входит в комплект: Монтажный комплект