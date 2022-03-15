Душевой набор (гарнитур) Vidima Сириус B2993AA
Арт. X169820534
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Болгария
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Родина бренда
|Болгария
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
Однорычажный смеситель VIDIMA Сириус B2993AA для смешивания воды, которое производится с помощью керамического картриджа. Благодаря этому регулировка температуры и напора воды осуществляется одновременно одной рукой. Основным материалом смесителя VIDIMA Сириус является латунь, состав которой постоянно контролируется и отвечает европейским стандартам.
Преимущества
- Керамический картридж
- Настенный монтаж
- Эксцентрический подвод G 1/2 межцентровое расстояние 150 мм ± 13 мм
- Подключение душа G 1/2
- Цвет : хром