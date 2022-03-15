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Душевой набор (гарнитур) Vidima Сириус B2993AA
5.0
2
Найти аналог
Смесители для ванны и душа
    Душевой набор (гарнитур) Vidima Сириус B2993AA
    Арт. X169820534
    5.0
    2
    Душевой набор (гарнитур) Vidima Сириус B2993AA
    Душевой набор (гарнитур) Vidima Сириус B2993AA
      Душевой набор (гарнитур) Vidima Сириус B2993AA
      Душевой набор (гарнитур) Vidima Сириус B2993AA

      Душевой набор (гарнитур) Vidima Сириус B2993AA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X169820534
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Vidima
      Страна производства
      		Болгария
      Родина бренда
      		Болгария
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Однорычажный смеситель VIDIMA Сириус B2993AA для смешивания воды, которое производится с помощью керамического картриджа. Благодаря этому регулировка температуры и напора воды осуществляется одновременно одной рукой. Основным материалом смесителя VIDIMA Сириус является латунь, состав которой постоянно контролируется и отвечает европейским стандартам. 

        Преимущества

        • Керамический картридж
        • Настенный монтаж
        • Эксцентрический подвод G 1/2 межцентровое расстояние 150 мм ± 13 мм
        • Подключение душа G 1/2
        • Цвет : хром