Душевой набор (гарнитур) Vidima Сириус B2993AA

Однорычажный смеситель VIDIMA Сириус B2993AA для смешивания воды, которое производится с помощью керамического картриджа. Благодаря этому регулировка температуры и напора воды осуществляется одновременно одной рукой. Основным материалом смесителя VIDIMA Сириус является латунь, состав которой постоянно контролируется и отвечает европейским стандартам.

Преимущества