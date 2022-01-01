Смеситель Vidima СТИЛЬ B2082AA
Арт. X169820560
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Болгария
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Родина бренда
|Болгария
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Направление струи
|под наклоном
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Двойной излив
|Нет
- Смеситель д/умывальника VIDIMA (Видима) СТИЛЬ "хеопс", хром B2082AA ,тип двухзахватный. Запорный клапан. Керамический картридж. Покрытие хром. Форма излива традиционная. Способ монтажа горизонтальный. Количество монтажных отверстий1. Присоединительный размер1/2". Тип подводки гибкая. Донный клапан нет. Аэратор есть.