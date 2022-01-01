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Смеситель Vidima СТИЛЬ B2082AA
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Смесители для умывальника
    Смеситель Vidima СТИЛЬ B2082AA
    Арт. X169820560
    Смеситель Vidima СТИЛЬ B2082AA

      Смеситель Vidima СТИЛЬ B2082AA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820560

      Характеристики

      Производитель
      		Vidima
      Страна производства
      		Болгария
      Родина бренда
      		Болгария
      Направление струи
      		под наклоном
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель д/умывальника VIDIMA (Видима) СТИЛЬ "хеопс", хром B2082AA ,тип двухзахватный. Запорный клапан. Керамический картридж. Покрытие хром. Форма излива традиционная. Способ монтажа горизонтальный. Количество монтажных отверстий1. Присоединительный размер1/2". Тип подводки гибкая. Донный клапан нет. Аэратор есть.