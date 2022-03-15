Смеситель для раковины Vidima Стиль B9718AA
Арт. X169820585
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Болгария
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Родина бренда
|Болгария
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
- Смеситель для раковины Vidima Стиль B9718AA станет настоящим функциональным украшением ванной комнаты. Смеситель оборудован литым изливом, в корпус которого встроен аэратор типа "Cascade", что делает поток воды в струе объёмным и экономичным.
Преимущества
- Материал: латунь
- Керамические кран-буксы с поворотом 180°
- Система крепления EasyFix - обеспечивает простой монтаж смесителя, благодаря специальной конструкции резинового уплотнения и металлической шайбы. Это позволяет закрутить гайку на шпильке смесителя быстро и без посторонней помощи
- Металлические маховики
- Аэратор тип "Cascade"