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Смеситель для раковины Vidima Стиль B9718AA
5.0
2
Найти аналог
Смесители для умывальника
    Смеситель для раковины Vidima Стиль B9718AA
    Арт. X169820585
    5.0
    2
    Смеситель для раковины Vidima Стиль B9718AA

      Смеситель для раковины Vidima Стиль B9718AA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X169820585
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Vidima
      Страна производства
      		Болгария
      Родина бренда
      		Болгария
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель для раковины Vidima Стиль B9718AA станет настоящим функциональным украшением ванной комнаты. Смеситель оборудован литым изливом, в корпус которого встроен аэратор типа "Cascade", что делает поток воды в струе объёмным и экономичным. 

        Преимущества

        • Материал: латунь
        • Керамические кран-буксы с поворотом 180°
        • Система крепления EasyFix - обеспечивает простой монтаж смесителя, благодаря специальной конструкции резинового уплотнения и металлической шайбы. Это позволяет закрутить гайку на шпильке смесителя быстро и без посторонней помощи
        • Металлические маховики
        • Аэратор тип "Cascade"