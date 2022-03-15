Преимущества

Материал: латунь

Керамические кран-буксы с поворотом 180°

Система крепления EasyFix - обеспечивает простой монтаж смесителя, благодаря специальной конструкции резинового уплотнения и металлической шайбы. Это позволяет закрутить гайку на шпильке смесителя быстро и без посторонней помощи



Металлические маховики

Аэратор тип "Cascade"

Смеситель для раковины Vidima Стиль B9718AA станет настоящим функциональным украшением ванной комнаты. Смеситель оборудован литым изливом, в корпус которого встроен аэратор типа "Cascade", что делает поток воды в струе объёмным и экономичным.