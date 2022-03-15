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Смеситель для ванны с душем Vidima Стиль R1807AA
5.0
2
Найти аналог
Смесители для ванны и душа
    Смеситель для ванны с душем Vidima Стиль R1807AA
    Арт. X169820559
    5.0
    2
    Смеситель для ванны с душем Vidima Стиль R1807AA

      Смеситель для ванны с душем Vidima Стиль R1807AA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X169820559
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Vidima
      Страна производства
      		Болгария
      Родина бренда
      		Болгария
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель для ванны Vidima Стиль R1807AA станет настоящим функциональным украшением ванной комнаты. Настенная конструкция модели с двумя аккуратными металлическими маховиками, оборудована коротким круглым изливом, в корпус которого встроен аэратор типа "Cascade", что делает поток воды в струе объёмным и экономичным. Для использования функции душ в смеситель установлен ручной переключатель с рукояткой и душевой гарнитур, который включает: однофункциональную душевую лейку, металлический душевой шланг и фиксированное настенное крепление для лейки.

        Преимущества

        • Материал: латунь
        • Короткий, круглый излив
        • Длина излива: 90 мм
        • Аэратор типа "Cascade"
        • Керамические кран-буксы с поворотом 180 градусов
        • Металлические маховики
        • Ручной переключатель лейка-излив (позволяет использовать функцию «душ» даже при очень низком давлении воды)
        • Стандартное крепление с декоративными шайбами
        • Настенный монтаж