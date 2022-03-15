Смеситель для ванны с душем Vidima Стиль R1807AA
Арт. X169820559
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Болгария
|
Родина бренда
|Болгария
|
Гибкий излив
|Нет
|
Стиль
|современный
- Смеситель для ванны Vidima Стиль R1807AA станет настоящим функциональным украшением ванной комнаты. Настенная конструкция модели с двумя аккуратными металлическими маховиками, оборудована коротким круглым изливом, в корпус которого встроен аэратор типа "Cascade", что делает поток воды в струе объёмным и экономичным. Для использования функции душ в смеситель установлен ручной переключатель с рукояткой и душевой гарнитур, который включает: однофункциональную душевую лейку, металлический душевой шланг и фиксированное настенное крепление для лейки.
Преимущества
- Материал: латунь
- Короткий, круглый излив
- Длина излива: 90 мм
- Аэратор типа "Cascade"
- Керамические кран-буксы с поворотом 180 градусов
- Металлические маховики
- Ручной переключатель лейка-излив (позволяет использовать функцию «душ» даже при очень низком давлении воды)
- Стандартное крепление с декоративными шайбами
- Настенный монтаж