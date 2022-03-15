Смеситель для ванны с душем Vidima Стиль R1807AA

Преимущества

Материал: латунь

Короткий, круглый излив



Длина излива: 90 мм

Аэратор типа "Cascade"

Керамические кран-буксы с поворотом 180 градусов



Металлические маховики

Ручной переключатель лейка-излив (позволяет использовать функцию «душ» даже при очень низком давлении воды)

Стандартное крепление с декоративными шайбами

Настенный монтаж

Смеситель для ванны Vidima Стиль R1807AA станет настоящим функциональным украшением ванной комнаты. Настенная конструкция модели с двумя аккуратными металлическими маховиками, оборудована коротким круглым изливом, в корпус которого встроен аэратор типа "Cascade", что делает поток воды в струе объёмным и экономичным. Для использования функции душ в смеситель установлен ручной переключатель с рукояткой и душевой гарнитур, который включает: однофункциональную душевую лейку, металлический душевой шланг и фиксированное настенное крепление для лейки.