Смеситель Vidima ТРИО B8836AA
Арт. X1698205100
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Болгария
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Родина бренда
|Болгария
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Направление струи
|под наклоном
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Двойной излив
|Нет
- Смеситель для раковины отлично дополнит существующую сантехнику. Внутренняя конструкция гарантирует бесшумную работу и имеет долгий срок службы. Данная модель устойчива к коррозии, различным механическим повреждениям, перепадам температуры. Аксессуар впишется в любой интерьер благодаря стильному внешнему виду.