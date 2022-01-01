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Смеситель Vidima ТРИО B8836AA
Найти аналог
Смесители для умывальника
    Смеситель Vidima ТРИО B8836AA
    Арт. X1698205100
    Смеситель Vidima ТРИО B8836AA

      Смеситель Vidima ТРИО B8836AA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1698205100

      Характеристики

      Производитель
      		Vidima
      Страна производства
      		Болгария
      Родина бренда
      		Болгария
      Направление струи
      		под наклоном
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель для раковины отлично дополнит существующую сантехнику. Внутренняя конструкция гарантирует бесшумную работу и имеет долгий срок службы. Данная модель устойчива к коррозии, различным механическим повреждениям, перепадам температуры. Аксессуар впишется в любой интерьер благодаря стильному внешнему виду.