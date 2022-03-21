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Смеситель для раковины Vidima Уно BA234AA
5.0
2
4 100 ₽
Смесители для умывальника
  • Персональная скидка
Смеситель для раковины Vidima Уно BA234AA
Арт. X1698205126
5.0
2
Смеситель для раковины Vidima Уно BA234AA
  • Персональная скидка

Смеситель для раковины Vidima Уно BA234AA

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4 100 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X1698205126
5.0
2

Характеристики

Производитель
Vidima
Страна производства
Болгария
Родина бренда
Болгария
Гибкий излив
Нет
Стиль
современный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 100 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Смеситель Vidima УНО BA234AA, основным материалом для его производства является латунь. Смеситель оснащен монолитным изливом, самоочищающимся аэратором с технологией аэрирования воды Air+. Смесители данной марки по качеству соответствуют всем европейским стандартам.

    Преимущества

    • Система облегченного монтажа EasyFix
    • Материал корпуса и излива: 100% латунь
    • Материал рукоятки: металл
    • Корпус монолитный литой латунный
    • Литой излив
    • Длина излива, мм: 84
    • Аэратор Perlator
    • Технология аэрирования воды Air+
    • Самоочищающийся аэратор
    • Керамический картридж 35 мм
    • Диапазон движения рукоятки: 100°
    • Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*
    • Индикатор холодной/горячей воды
    • Низкий уровень шума
    • Возможность установки нажимного донного клапана