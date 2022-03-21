Смеситель для раковины Vidima Уно BA234AA

Преимущества

Система облегченного монтажа EasyFix

Материал корпуса и излива: 100% латунь

Материал рукоятки: металл

Корпус монолитный литой латунный

Литой излив

Длина излива, мм: 84

Аэратор Perlator

Технология аэрирования воды Air+

Самоочищающийся аэратор

Керамический картридж 35 мм

Диапазон движения рукоятки: 100°

Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*

Индикатор холодной/горячей воды

Низкий уровень шума

Возможность установки нажимного донного клапана

Смеситель Vidima УНО BA234AA, основным материалом для его производства является латунь. Смеситель оснащен монолитным изливом, самоочищающимся аэратором с технологией аэрирования воды Air+. Смесители данной марки по качеству соответствуют всем европейским стандартам.