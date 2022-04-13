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Смеситель для ванны с душем Vidima Ван BA086AA
Арт. X1193563
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Болгария
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Родина бренда
|Болгария
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
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- Смеситель для ванны и душа VIDIMA Ван BA086AA порадует своим эргономичным дизайном и отличными характеристиками. Модель выполнена из латуни с глянцевым хромированным покрытием. Гладкое покрытие не царапается и не скользит, изделие удобно лежит в ладони. Смеситель VIDIMA Ван BA086AA относится к однорычажному типу — оснащен одним рычагом, при помощи которого производится регулировка температуры и напора воды одновременно.
Преимущества
- Литой излив
- Расстояние от стены до аэратора: 164 мм
- Переключение ванна/душ: ручное (позволяет использовать функцию «душ» даже при очень низком давлении воды)
- Функция CLICK
- Функция HWTC
- Обратный клапан
- Аэратор Cascade
- Керамический картридж пр-ва Германии
- Индикатор холодной/горячей воды
- Возможность установки душевого гарнитура
- Выход (ниппель) для подключения душевого гарнитура