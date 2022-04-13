Смеситель для ванны с душем Vidima Ван BA086AA

Преимущества

Литой излив

Расстояние от стены до аэратора: 164 мм

Переключение ванна/душ: ручное (позволяет использовать функцию «душ» даже при очень низком давлении воды)

Функция CLICK

Функция HWTC

Обратный клапан

Аэратор Cascade

Керамический картридж пр-ва Германии

Индикатор холодной/горячей воды

Возможность установки душевого гарнитура



Выход (ниппель) для подключения душевого гарнитура

Смеситель для ванны и душа VIDIMA Ван BA086AA порадует своим эргономичным дизайном и отличными характеристиками. Модель выполнена из латуни с глянцевым хромированным покрытием. Гладкое покрытие не царапается и не скользит, изделие удобно лежит в ладони. Смеситель VIDIMA Ван BA086AA относится к однорычажному типу — оснащен одним рычагом, при помощи которого производится регулировка температуры и напора воды одновременно.