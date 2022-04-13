Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Смеситель для ванны с душем Vidima Ван BA086AA
5.0
2
7 125 ₽
Смесители для ванны и душа
  • Персональная скидка
Смеситель для ванны с душем Vidima Ван BA086AA
Арт. X1193563
5.0
2
Смеситель для ванны с душем Vidima Ван BA086AA
  • Персональная скидка

Смеситель для ванны с душем Vidima Ван BA086AA

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
7 125 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X1193563
5.0
2

Характеристики

Производитель
Vidima
Страна производства
Болгария
Родина бренда
Болгария
Гибкий излив
Нет
Стиль
современный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
7 125 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Смеситель для ванны и душа VIDIMA Ван BA086AA порадует своим эргономичным дизайном и отличными характеристиками. Модель выполнена из латуни с глянцевым хромированным покрытием. Гладкое покрытие не царапается и не скользит, изделие удобно лежит в ладони. Смеситель VIDIMA Ван BA086AA относится к однорычажному типу — оснащен одним рычагом, при помощи которого производится регулировка температуры и напора воды одновременно.

    Преимущества

    • Литой излив
    • Расстояние от стены до аэратора: 164 мм
    • Переключение ванна/душ: ручное (позволяет использовать функцию «душ» даже при очень низком давлении воды)
    • Функция CLICK
    • Функция HWTC
    • Обратный клапан
    • Аэратор Cascade
    • Керамический картридж пр-ва Германии
    • Индикатор холодной/горячей воды
    • Возможность установки душевого гарнитура
    • Выход (ниппель) для подключения душевого гарнитура