Снегоотбрасыватель CHAMPION ST1170BS

Снегоуборщик бензиновый Champion ST1170BS - с электростартером и бензиновым двигателем является наимощнейшей машиной в линейке Champion. Он удобен для расчистки крупных площадей и запускается нажатием пусковой кнопки. Питание производится от стандартной электросети. Яркая фара позволяет осуществлять очистительные работы ночью. Кроме того, данная модель снегоуборочной машины отличается высокопрочными деталями и большой производительностью, что повышает удобство расчистки снега на различных территориях. Также она эффективна на производственных объектах и легко очищает сугробы, состоящие из плотного снега. Благодаря четырехтактному верхнеклапанному двигателю с одним цилиндром снегоуборщик наделен увеличенным ресурсом эксплуатации. Он нетребователен к горючему, не сильно шумит и вибрирует, а также может достигать мощности в 13.5 лошадиных сил, обладая цилиндром с объемом в 420 кубических сантиметров. Champion ST1170BS был спроектирован специально для использования при отрицательных показателях температуры, поэтому легко запускается и эффективно работает даже при значительном морозе. Поскольку данная модель снегоуборщика не оснащена автономным аккумулятором, питание стартера производится посредством подключения к стандартной сети с переменным током. Этот момент гарантирует, что машина запустится даже в случае долгого простоя в охлажденном помещении. Профессиональная трансмиссия обеспечивает высокую степень маневренности и управляемости снегоочистителя. А с наличием функции заднего хода агрегат можно легко освободить, если он застрял. Благодаря колесам 40 см снегоуборщик наделен замечательными ходовыми качествами. В целом данная модель агрегата является отличным выбором для осуществления различных задач.

Преимущества

Мощность двигателя бензинового снегоуборщика CHAMPION ST1170BS - 13.5 л.с

Маневренность

Дальность выброса достигает 14 м

В комплект поставки входит специальная лопатка для очистки раструба снегоуборочной машины

Надежный двигатель Briggs&Stratton

Вместительный топливный бак

Ручной и электростартер



