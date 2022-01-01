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Снегоотбрасыватель CHAMPION ST1170BS
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Снегоуборщики бензиновые
    Снегоотбрасыватель CHAMPION ST1170BS
    Арт. champion_816
    Снегоотбрасыватель CHAMPION ST1170BS

      Снегоотбрасыватель CHAMPION ST1170BS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_816

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Дальность выброса, м
      		14
      Вес, кг
      		121
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Снегоуборщик бензиновый Champion ST1170BS - с электростартером и бензиновым двигателем является наимощнейшей машиной в линейке Champion. Он удобен для расчистки крупных площадей и запускается нажатием пусковой кнопки. Питание производится от стандартной электросети. Яркая фара позволяет осуществлять очистительные работы ночью. Кроме того, данная модель снегоуборочной машины отличается высокопрочными деталями и большой производительностью, что повышает удобство расчистки снега на различных территориях. Также она эффективна на производственных объектах и легко очищает сугробы, состоящие из плотного снега. Благодаря четырехтактному верхнеклапанному двигателю с одним цилиндром снегоуборщик наделен увеличенным ресурсом эксплуатации. Он нетребователен к горючему, не сильно шумит и вибрирует, а также может достигать мощности в 13.5 лошадиных сил, обладая цилиндром с объемом в 420 кубических сантиметров. Champion ST1170BS был спроектирован специально для использования при отрицательных показателях температуры, поэтому легко запускается и эффективно работает даже при значительном морозе. Поскольку данная модель снегоуборщика не оснащена автономным аккумулятором, питание стартера производится посредством подключения к стандартной сети с переменным током. Этот момент гарантирует, что машина запустится даже в случае долгого простоя в охлажденном помещении. Профессиональная трансмиссия обеспечивает высокую степень маневренности и управляемости снегоочистителя. А с наличием функции заднего хода агрегат можно легко освободить, если он застрял. Благодаря колесам 40 см снегоуборщик наделен замечательными ходовыми качествами. В целом данная модель агрегата является отличным выбором для осуществления различных задач.

        Преимущества

        • Мощность двигателя бензинового снегоуборщика CHAMPION ST1170BS - 13.5 л.с
        • Маневренность
        • Дальность выброса достигает 14 м
        • В комплект поставки входит специальная лопатка для очистки раструба снегоуборочной машины
        • Надежный двигатель Briggs&Stratton
        • Вместительный топливный бак
        • Ручной и электростартер