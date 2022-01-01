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Снегоотбрасыватель CHAMPION ST1170E
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Снегоуборщики бензиновые
    Снегоотбрасыватель CHAMPION ST1170E
    Арт. champion_817
    Снегоотбрасыватель CHAMPION ST1170E
    Снегоотбрасыватель CHAMPION ST1170E
      Снегоотбрасыватель CHAMPION ST1170E
      Снегоотбрасыватель CHAMPION ST1170E

      Снегоотбрасыватель CHAMPION ST1170E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_817

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Дальность выброса, м
      		14
      Габариты, мм
      		870x1180x760
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Снегоуборщик бензиновый Champion ST1170E - предназначен для уборки слежавшегося снега на больших площадях. Снегоуборщик оборудован электростартером, что позволит запустить машину от электросети 220 В, нажатием на кнопку. Благодаря наличию фары, возможно работать в темное время суток, а так как зимой в европейской части страны темнеет рано, функция очень актуальна. Мощный и эффективный бензиновый снегоуборщик Champion ST1170E предназначен для работ по очистке снега на больших открытых территориях. Его применение на частной территории малоэффективно и нецелесообразно. Исключение составляют лишь участки с просторными дворами и широкими дорожками. Более успешно этот агрегат будет работать в парках и аллеях, в больших дворах многоквартирных домов. Снегоуборщик Champion ST1170E оснащен зимним и производительным четырехтактным двигателем с мощностью 11 лошадиных сил. Этот двигатель адаптирован для эксплуатации при низких температурах воздуха, потому он отличается стабильной безотказной работой в зимних условиях. Запуск мотора осуществляется с помощью стартера, а питание от сети 220 В избавляет от проблем с аккумулятором. При любой погоде двигатель запускается одним нажатием кнопки.

        Преимущества

        • Мощность двигателя 11 л.с
        • Маневренность
        • Дальность выброса достигает 14 м
        • В комплект поставки входит специальная лопатка для очистки раструба снегоуборочной машины