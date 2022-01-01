Снегоотбрасыватель CHAMPION ST1170E

Снегоуборщик бензиновый Champion ST1170E - предназначен для уборки слежавшегося снега на больших площадях. Снегоуборщик оборудован электростартером, что позволит запустить машину от электросети 220 В, нажатием на кнопку. Благодаря наличию фары, возможно работать в темное время суток, а так как зимой в европейской части страны темнеет рано, функция очень актуальна. Мощный и эффективный бензиновый снегоуборщик Champion ST1170E предназначен для работ по очистке снега на больших открытых территориях. Его применение на частной территории малоэффективно и нецелесообразно. Исключение составляют лишь участки с просторными дворами и широкими дорожками. Более успешно этот агрегат будет работать в парках и аллеях, в больших дворах многоквартирных домов. Снегоуборщик Champion ST1170E оснащен зимним и производительным четырехтактным двигателем с мощностью 11 лошадиных сил. Этот двигатель адаптирован для эксплуатации при низких температурах воздуха, потому он отличается стабильной безотказной работой в зимних условиях. Запуск мотора осуществляется с помощью стартера, а питание от сети 220 В избавляет от проблем с аккумулятором. При любой погоде двигатель запускается одним нажатием кнопки.

Преимущества

Мощность двигателя 11 л.с

Маневренность

Дальность выброса достигает 14 м

В комплект поставки входит специальная лопатка для очистки раструба снегоуборочной машины



