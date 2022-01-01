Снегоотбрасыватель CHAMPION ST1376E

Снегоуборщик бензиновый Champion ST1376E - выпускается одноименной американской компанией Champion, являющейся одной из самых известных в мире компаний, которые занимаются производством самых разных агрегатов для использования в работах по саду и огороду, и одной из отличительных особенностей техники от этого производителя является выгодная цена, которая сочетается в ней с высокой надежностью. Данная модель снегоуборщика хорошо подходит для выполнения работ по уборке территории достаточно большой площади, находящейся как за городом, так и в черте населенного пункта. Данная модель снегоуборщика - Champion ST 1376 E оснащена производителем мощным четырехтактным двигателем внутреннего сгорания (G390HE), который использует в качестве топлива бензин АИ-92. Его максимальная мощность составляет 13 лошадиных сил, что в совокупности с прочным стальным шнеком позволяет этому агрегату не только со снегом и тонким настом, но даже со льдом. Объем топливного бака двигателя составляет 6 литров, что в сочетании с невысоким расходом бензина позволяет владельцу выполнять достаточно большой объем работы, прежде чем потребуется дозаправка. Среди других особенностей можно отметить ширину захвата, которая составляет у данной модели снегоуборщика 76 сантиметров, что позволит оператору выполнять поставленные перед ним задачи в минимально возможные сроки.

Преимущества

Мощность двигателя 13 л.с

Маневренность

Дальность выброса достигает 15 м

В комплект поставки входит специальная лопатка для очистки раструба снегоуборочной машины



