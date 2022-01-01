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Снегоотбрасыватель CHAMPION ST246
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Снегоуборщики бензиновые
    Снегоотбрасыватель CHAMPION ST246
    Арт. champion_2798
    Снегоотбрасыватель CHAMPION ST246
    Снегоотбрасыватель CHAMPION ST246
    Снегоотбрасыватель CHAMPION ST246
      Снегоотбрасыватель CHAMPION ST246
      Снегоотбрасыватель CHAMPION ST246
      Снегоотбрасыватель CHAMPION ST246

      Снегоотбрасыватель CHAMPION ST246

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_2798

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Дальность выброса, м
      		5
      Габариты, мм
      		520x720x530
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Снегоуборщик бензиновый Champion ST 246 - самая компактная бензиновая модель в ряду производителя Champion. Снегоуборщик оборудован четырехтактным зимним двигателем Champion с верхним расположением клапанов и чугунной гильзой цилиндра. Двигатель развивает мощность в 2,2 лошадиные силы. Снегоуборщик Champion ST 246 не является самоходной моделью, но сам принцип работы, при котором обрезиненный шнек соприкасается с отчищаемой поверхностью, позволяет ему при работе подтягивать себя вперед, эмулируя привод и уменьшая нагрузку на оператора. Снегоуборщик оборудован пластиковой трубой выброса, с ручной регулировкой по дальности и направлению выброса. Выброс производится за счет вращения шнека на повышенных оборотах и позволяет откидывать снег на расстояние до 7ми метров. Снегоуборщик Champion ST 246 способен убирать не только дорожки и подъезд к гаражу, но и легко царапающиеся плиточные, стеклянные или деревянные покрытия. Благодаря деликатной уборке, машина станет не заменимым помощником для любого человека, проживающего в частном доме.

        Преимущества

        • Обрезиненный шнек - бережная очистка декоративных поверхностей
        • 4-х тактный одноцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением
        • Легкое ведение снегоотбрасывателя Champion ST246
        • Регулировка угла выброса снега