Снегоотбрасыватель CHAMPION ST246

Снегоуборщик бензиновый Champion ST 246 - самая компактная бензиновая модель в ряду производителя Champion. Снегоуборщик оборудован четырехтактным зимним двигателем Champion с верхним расположением клапанов и чугунной гильзой цилиндра. Двигатель развивает мощность в 2,2 лошадиные силы. Снегоуборщик Champion ST 246 не является самоходной моделью, но сам принцип работы, при котором обрезиненный шнек соприкасается с отчищаемой поверхностью, позволяет ему при работе подтягивать себя вперед, эмулируя привод и уменьшая нагрузку на оператора. Снегоуборщик оборудован пластиковой трубой выброса, с ручной регулировкой по дальности и направлению выброса. Выброс производится за счет вращения шнека на повышенных оборотах и позволяет откидывать снег на расстояние до 7ми метров. Снегоуборщик Champion ST 246 способен убирать не только дорожки и подъезд к гаражу, но и легко царапающиеся плиточные, стеклянные или деревянные покрытия. Благодаря деликатной уборке, машина станет не заменимым помощником для любого человека, проживающего в частном доме.

Преимущества

Обрезиненный шнек - бережная очистка декоративных поверхностей

4-х тактный одноцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением

Легкое ведение снегоотбрасывателя Champion ST246

Регулировка угла выброса снега



