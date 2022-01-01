Снегоотбрасыватель CHAMPION ST655BS

Преимущества

4-х тактный американский двигатель Briggs&Stratton

Вал шнека на подшипниках

Шнек с накладками из полиуретана

Компактные размеры - Регулировка выброса (180градусов)

Шнек из износостойкой резины

Антивибрационная рукоятка

Деликатная уборка по царапающимся покрытиям.

Снегоуборщик бензиновый Champion ST655BS - предназначен для уборки свежевыпавшего снега и слякоти. Четырехтактный американский бензиновый двигатель, обеспечит максимальный срок службы изделия, а также превосходное качество работы в условиях, когда при уборке вашей плитки необходим резиновый шнек. Главное назначение – уборка рыхлого слежавшегося снега. Используется для очистки небольших площадей от снега, например, подъездной путь к гаражу или дорожки частный дачных домов. Снегоуборщик можно успешно применять как для работы на дорожках небольшой ширины, так и на просторных открытых площадках. Снегоуборщик Champion ST655BS оснащен производительным четырехтактным американским двигателем B&S мощностью 5.5 лошадиных сил. Благодаря верхнеклапанному расположению системы газораспределения силовой агрегат отличается экономичностью, стабильной работой, низким уровнем шума и вибрации. А за счет использования чугунной гильзы цилиндра существенно продлевается ресурс установки. Поскольку двигатель разработан специально для использования в холодное время года он без проблем заводится и работает даже при достаточно низкой температуре. Питание электоростартера от домашней электросети, благодаря чему его работа не зависит от состояния аккумулятора, что немаловажно при морозах. Стальной шнек аппарата оборудован прорезиненными насадками, благодаря этому снегоуборщик Champion ST655BS не оставляет царапин на деликатных поверхностях при работе. Ширины захвата в 55 сантиметров достаточна для того, чтобы без проблем маневрировать на узких дорожках или достаточно быстро очистить широкое пространство. Пластиковый патрубок для выброса не подвержен налипанию снега, его положение можно менять, регулируя тем самым угол и дальность отбрасывания. Снегоуборщик Champion ST655BS удобен и легок в работе. Благодаря его небольшому весу с ним справится даже подросток или хрупкая женщина, эргономичная рукоятка эффективно гасит вибрацию, благодаря чему снижается нагрузка на руки и утомляемость при работе. Благодаря вместительному топливному баку можно работать длительное время без перерывов для дозаправки.