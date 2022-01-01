Снегоотбрасыватель CHAMPION ST656

Снегоуборщик бензиновый Champion ST656 - прекрасно подойдет для экономных хозяев. Большая мощность плюс полноценная коробка передач (5 скоростей вперед и 2 назад), сделают работу снегоуборщика элементарно простой. Верхнеклапанный зимний двигатель с чугунной гильзой цилиндра увеличивает срок службы снегоотбрасывателя и обеспечивает легкий запуск при низких температурах. Патрубок выброса изготовлен из стали и легко выдержит большой поток мокрого снега со льдом. Шнек снегоуборщика имеет стальные зубья, эффективно разрушающие наст, слежавшийся снег и ледяную корку. Машина имеет достаточный вес и специальный протектор для того чтобы не буксовать на скользких поверхностях. Снегоуборщик Champion ST656 – это отличное приобретение, как для владельцев частных домов, так и для предпринимателей. Машина позволит вам с легкостью решать проблему очистки дорожек, подъездных путей, тротуаров перед магазинами, офисами и т.д. от снега и наледи. Снегоуборочные машины Champion ST656 – это самоходные колесные агрегаты среднего класса. Двигатель 4-х тактный с верхним расположением клапанов. Мощность двигателя составляет 6,5 л.с. Он оборудован 2 заслонками: дроссельной и воздушной и характеризуется низким уровнем шума. Для легкого запуска и работы в минусовых температурах двигатель специально оснащается системой подкачки топлива. Топливный бак рассчитан на 3,5 л. бензина.

Преимущества

4-тактный двигатель мощностью 5.5 л.с.

Ширина обработки за один проход составляет 56 см

Стальной шнек

Вместительный ковш для эффективной, более быстрой уборки снега

Дальность выброса достигает 12 м



