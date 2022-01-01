Снегоотбрасыватель CHAMPION ST762E

Снегоуборщик бензиновый Champion ST762E - хорошо подходит для уборки снега во дворе, просторной открытой веранде или на площадке перед гаражом. Прочный шнек довольно легко справится даже с плотным слежавшимся снегом, а зазубрины без проблем размельчают ледяную корку. На снегоуборщик Champion ST762E устанавливается высокопроизводительный и износостойкий четырехтактный двигатель мощностью 6.5 лошадиных сил. Благодаря чугунной гильзе цилиндра снижается износ поршневых колец, за счет чего сокращаются расходы на обслуживание силового агрегата. Верхнеклапанное расположение системы газораспределения позволяет снизить расход топлива, обеспечить более стабильную и ровную работу двигателя. Снегоуборщик Champion ST762E оборудован профессиональной трансмиссией, пятиступенчатая коробка передач позволяет подобрать самый оптимальный режим работы в зависимости от мощности и плотности снежного покрова, а наличие заднего хода обеспечивает легкое маневрирование агрегатом, что немаловажно при его весе в 75 килограммов. Прочный редуктор способен работать долгие годы с минимальным обслуживанием. Ширины захвата в 62 сантиметра, вполне достаточна для комфортной работы на небольших открытых участках или на нешироких дорожках. Патрубок позволяет изменять направление выброса снега, что весьма удобно в условиях частного двора. Запуск осуществляется одним нажатием кнопки, так как снегоуборщик Champion ST762E оснащен электростартером, а благодаря наличию мощного галогенового фонаря появляется возможность работать в темное время суток. Последнее весьма актуально в зимний период, ведь зимой световой день короткий. Удобные рукоятки позволяют избежать чрезмерной усталости даже при длительной работе. Снегоуборщик бензиновый Champion ST762E является продуктом совместного производства, что позволяет выгодно сочетать умеренную цену и доступность с высоким качеством и продуманностью конструкции. Этот агрегат станет верным помощником на вашем загородном участке.

Преимущества

4-тактный двигатель мощностью 6.5 л.с.

Ширина обработки за один проход составляет 62 см

Запуск от сети 220 В

Фара 15 Вт

Стальной шнек

Электрический стартер

Скорости 6 вперед/ 2 назад

Вместительный ковш для эффективной, более быстрой уборки снега

Дальность выброса достигает 14 м



