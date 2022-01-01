Снегоотбрасыватель CHAMPION ST861BS

Снегоуборщик бензиновый Champion ST861BS - в роли надежного помощника снегоуборщик с электростартером будет полезен как владельцам загородных домов с обширной территорией, так и организациям, имеющим хозяйственные помещения и гаражи, требующие расчистки снега, а также коммунальным службам. Воспользовавшись данной моделью, можно качественно и быстро расчистить снег любого типа и при любых условиях. Мощность и повышенная производительность снегоуборщика Champion ST861BS объясняются его оснасткой, среди которой наибольшее значение имеет высокотехнологичный двигатель популярной марки B&S. Благодаря предусмотренным скоростным режимам машина удобна для работы на территориях различных размеров. Улучшение маневренности достигается за счет разблокировки дифференциала (шплинтом на колесе), предусмотренной производителем. Регулировка расстояния и направления отброса снега осуществляется оператором вручную.

Преимущества

Надежный американский двигатель Briggs&Stratton с воздушным охлаждением

Ширина обработки за один проход составляет 61 см;

Ручной стартер и электростартер

Скорости 6 вперед/ 2 назад

Вместительный ковш для эффективной, более быстрой уборки снега



