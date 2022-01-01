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Снегоотбрасыватель CHAMPION ST861BS
Найти аналог
Снегоуборщики бензиновые
    Снегоотбрасыватель CHAMPION ST861BS
    Арт. champion_814
    Снегоотбрасыватель CHAMPION ST861BS
    Снегоотбрасыватель CHAMPION ST861BS
      Снегоотбрасыватель CHAMPION ST861BS
      Снегоотбрасыватель CHAMPION ST861BS

      Снегоотбрасыватель CHAMPION ST861BS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_814

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Дальность выброса, м
      		15
      Вес, кг
      		80
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Снегоуборщик бензиновый Champion ST861BS - в роли надежного помощника снегоуборщик с электростартером будет полезен как владельцам загородных домов с обширной территорией, так и организациям, имеющим хозяйственные помещения и гаражи, требующие расчистки снега, а также коммунальным службам. Воспользовавшись данной моделью, можно качественно и быстро расчистить снег любого типа и при любых условиях. Мощность и повышенная производительность снегоуборщика Champion ST861BS объясняются его оснасткой, среди которой наибольшее значение имеет высокотехнологичный двигатель популярной марки B&S. Благодаря предусмотренным скоростным режимам машина удобна для работы на территориях различных размеров. Улучшение маневренности достигается за счет разблокировки дифференциала (шплинтом на колесе), предусмотренной производителем. Регулировка расстояния и направления отброса снега осуществляется оператором вручную.

        Преимущества

        • Надежный американский двигатель Briggs&Stratton с воздушным охлаждением
        • Ширина обработки за один проход составляет 61 см;
        • Ручной стартер и электростартер
        • Скорости 6 вперед/ 2 назад
        • Вместительный ковш для эффективной, более быстрой уборки снега