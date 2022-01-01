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Снегоотбрасыватель HUSQVARNA 9619100-39 ST 276 EP
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Снегоуборщики бензиновые
    Снегоотбрасыватель HUSQVARNA 9619100-39 ST 276 EP
    Арт. Х10471
    Снегоотбрасыватель HUSQVARNA 9619100-39 ST 276 EP

      Снегоотбрасыватель HUSQVARNA 9619100-39 ST 276 EP

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х10471

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		Швеция
      Дальность выброса, м
      		16
      Габариты, мм
      		1200x800x1300
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый снегоуборщик Husqvarna ST276EP 9619100-39 применяется для очистки от снега больших и средних территорий. Размеры ковша (ширина - 76см, высота - 58.5см) делают уборку снега более быстрой. Мощный стальной шнек может перемалывать даже слежавшийся снег и лед. Предусмотрен электростартер.

        Преимущества

        • Подогрев ручек делает работу с бензиновым снегоуборщиком Husqvarna ST276EP 9619100-39 более комфортной
        • Разблокировка колес обеспечивает маневренный поворот снегоуборщика
        • Желоб может отбрасывать снег на расстояние до 16 м
        • На задней части кожуха шнека расположен инструмент для прочистки желоба
        • Электростартер обеспечивает быстрый и легкий пуск двигателя
        • Широкий диапазон скоростей позволяет подобрать оптимальный режим работы