Снегоотбрасыватель HUSQVARNA 9619100-39 ST 276 EP
Арт. Х10471
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|Швеция
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Дальность выброса, м
|16
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Габариты, мм
|1200x800x1300
- Бензиновый снегоуборщик Husqvarna ST276EP 9619100-39 применяется для очистки от снега больших и средних территорий. Размеры ковша (ширина - 76см, высота - 58.5см) делают уборку снега более быстрой. Мощный стальной шнек может перемалывать даже слежавшийся снег и лед. Предусмотрен электростартер.
Преимущества
- Подогрев ручек делает работу с бензиновым снегоуборщиком Husqvarna ST276EP 9619100-39 более комфортной
- Разблокировка колес обеспечивает маневренный поворот снегоуборщика
- Желоб может отбрасывать снег на расстояние до 16 м
- На задней части кожуха шнека расположен инструмент для прочистки желоба
- Электростартер обеспечивает быстрый и легкий пуск двигателя
- Широкий диапазон скоростей позволяет подобрать оптимальный режим работы