Снегоотбрасыватель HUSQVARNA 9619100-39 ST 276 EP

Преимущества

Подогрев ручек делает работу с бензиновым снегоуборщиком Husqvarna ST276EP 9619100-39 более комфортной

Разблокировка колес обеспечивает маневренный поворот снегоуборщика

Желоб может отбрасывать снег на расстояние до 16 м

На задней части кожуха шнека расположен инструмент для прочистки желоба

Электростартер обеспечивает быстрый и легкий пуск двигателя

Широкий диапазон скоростей позволяет подобрать оптимальный режим работы

Бензиновый снегоуборщик Husqvarna ST276EP 9619100-39 применяется для очистки от снега больших и средних территорий. Размеры ковша (ширина - 76см, высота - 58.5см) делают уборку снега более быстрой. Мощный стальной шнек может перемалывать даже слежавшийся снег и лед. Предусмотрен электростартер.