Снегоотбрасыватель PATRIOT HOME GARDEN PHG 55
Арт. Х10485
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Дальность выброса, м
|15
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Габариты, мм
|930x650x655
- Снегоуборщик HOME GARDEN PHG 55 426108365 с двухступенчатой системой измельчения снега легко справляется с уборкой обледенелостей и большого количества свежевыпавшего снега. Не буксует на скользкой поверхности, перемещается с выбранной скоростью вперед и назад. Оснащен высокопрочным шнеком с металлическими зубьями. Направление и расстояние выброса снега регулируются вручную. Специальные полозья защищают ковш от повреждений.
Преимущества
- Мощный 4-тактный двигатель
- Выбор скорости перемещения (5 вперед/2 назад)
- Маневренность
- Шестерня редуктора шнека выполнена из бронзы для долгого срока службы