Снегоотбрасыватель PATRIOT HOME GARDEN PHG 55

Преимущества

Мощный 4-тактный двигатель

Выбор скорости перемещения (5 вперед/2 назад)

Маневренность

Шестерня редуктора шнека выполнена из бронзы для долгого срока службы

Снегоуборщик HOME GARDEN PHG 55 426108365 с двухступенчатой системой измельчения снега легко справляется с уборкой обледенелостей и большого количества свежевыпавшего снега. Не буксует на скользкой поверхности, перемещается с выбранной скоростью вперед и назад. Оснащен высокопрочным шнеком с металлическими зубьями. Направление и расстояние выброса снега регулируются вручную. Специальные полозья защищают ковш от повреждений.