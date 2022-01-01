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Снегоотбрасыватель PATRIOT HOME GARDEN PHG 55
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Снегоуборщики бензиновые
    Снегоотбрасыватель PATRIOT HOME GARDEN PHG 55
    Арт. Х10485
    Снегоотбрасыватель PATRIOT HOME GARDEN PHG 55
    Снегоотбрасыватель PATRIOT HOME GARDEN PHG 55
    Снегоотбрасыватель PATRIOT HOME GARDEN PHG 55
    Снегоотбрасыватель PATRIOT HOME GARDEN PHG 55
    Снегоотбрасыватель PATRIOT HOME GARDEN PHG 55
    Снегоотбрасыватель PATRIOT HOME GARDEN PHG 55
      Снегоотбрасыватель PATRIOT HOME GARDEN PHG 55
      Снегоотбрасыватель PATRIOT HOME GARDEN PHG 55
      Снегоотбрасыватель PATRIOT HOME GARDEN PHG 55
      Снегоотбрасыватель PATRIOT HOME GARDEN PHG 55
      Снегоотбрасыватель PATRIOT HOME GARDEN PHG 55
      Снегоотбрасыватель PATRIOT HOME GARDEN PHG 55

      Снегоотбрасыватель PATRIOT HOME GARDEN PHG 55

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х10485

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Дальность выброса, м
      		15
      Габариты, мм
      		930x650x655
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Снегоуборщик HOME GARDEN PHG 55 426108365 с двухступенчатой системой измельчения снега легко справляется с уборкой обледенелостей и большого количества свежевыпавшего снега. Не буксует на скользкой поверхности, перемещается с выбранной скоростью вперед и назад. Оснащен высокопрочным шнеком с металлическими зубьями. Направление и расстояние выброса снега регулируются вручную. Специальные полозья защищают ковш от повреждений.

        Преимущества 

        • Мощный 4-тактный двигатель
        • Выбор скорости перемещения (5 вперед/2 назад)
        • Маневренность
        • Шестерня редуктора шнека выполнена из бронзы для долгого срока службы