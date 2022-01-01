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Снегоотбрасыватель PATRIOT PS 1100 DET
Найти аналог
Снегоуборщики бензиновые
    Снегоотбрасыватель PATRIOT PS 1100 DET
    Арт. Х10460
    Снегоотбрасыватель PATRIOT PS 1100 DET
    Снегоотбрасыватель PATRIOT PS 1100 DET
    Снегоотбрасыватель PATRIOT PS 1100 DET
    Снегоотбрасыватель PATRIOT PS 1100 DET
      Снегоотбрасыватель PATRIOT PS 1100 DET
      Снегоотбрасыватель PATRIOT PS 1100 DET
      Снегоотбрасыватель PATRIOT PS 1100 DET
      Снегоотбрасыватель PATRIOT PS 1100 DET

      Снегоотбрасыватель PATRIOT PS 1100 DET

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х10460

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Дальность выброса, м
      		15
      Габариты, мм
      		1400x1800x1110
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый снегоуборщик PATRIOT PRO 1100 ED 426108435 оборудован двигателем мощностью 11 л.с., отличающимся безотказной работой при низких температурах. Электростартер гарантирует быстрый и легкий запуск двигателя. Наличие фары позволяет продолжать работу после наступления темноты. Управляющие элементы расположены на рабочей панели. На низкой передаче машина отлично убирает слежавшийся снег, средние скорости используются при рыхлом снеге, а высокая скорость удобна для перемещений машины. Благодаря зубчатому шнеку агрегат легко справится с уборкой сырого и свежевыпавшего снега

        Преимущества

        • Самоходная модель
        • Мощный 4-тактный двигатель
        • Количество передач - 6 вперед/ 2 назад
        • Ширина обработки за один проход составляет 70 см
        • Функция "free hand control" освобождает одну руку для поворота системы выброса снега или переключения передач