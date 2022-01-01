Снегоотбрасыватель PATRIOT PS 1100 DET

Преимущества

Самоходная модель

Мощный 4-тактный двигатель

Количество передач - 6 вперед/ 2 назад

Ширина обработки за один проход составляет 70 см

Функция "free hand control" освобождает одну руку для поворота системы выброса снега или переключения передач

Бензиновый снегоуборщик PATRIOT PRO 1100 ED 426108435 оборудован двигателем мощностью 11 л.с., отличающимся безотказной работой при низких температурах. Электростартер гарантирует быстрый и легкий запуск двигателя. Наличие фары позволяет продолжать работу после наступления темноты. Управляющие элементы расположены на рабочей панели. На низкой передаче машина отлично убирает слежавшийся снег, средние скорости используются при рыхлом снеге, а высокая скорость удобна для перемещений машины. Благодаря зубчатому шнеку агрегат легко справится с уборкой сырого и свежевыпавшего снега