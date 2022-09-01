Снегоуборочная машина аккумуляторная EST-51Li с аккумулятором 40В, 4 А/ч, серия X-Pro DENZEL
Арт. mir-instrumenta_41745
Снегоуборочная машина аккумуляторная EST-51Li с аккумулятором 40В, 4 А/ч, серия X-Pro DENZEL
Арт. mir-instrumenta_41745
Характеристики
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Производитель
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Цвет
|желтый, черный
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Напряжение аккумулятора, В
|40
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Аккумуляторы в комплекте
|1
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Назначение
|для дома и дачи
Аккумуляторная снегоуборочная машина предназначена для уборки легкого, не слежавшегося снега на территориях небольших площадок, гаражей, автомобильных парковок, дорог, дорожек, тротуаров и иных открытых ровных твердых поверхностей.
Преимущества
- Ширина захвата - 51 см;
- Облегченная конструкция DENZEL EST-51Li 97632;
- Бесщеточный двигатель - малошумность при работе;
- Складная рукоятка - экономия места при хранении;
- Отсутствие токсичных выхлопов.
Комплектация
- Снегоуборочная машина;
- Аккумулятор Li-Ion серия X-Pro 4 А*ч, 40 В;
- Зарядное устройство;
- Ручка поворота выпускного желоба - 1 шт.;
- Верхняя рукоятка - 1 шт.;
- Центральная стойка - 1 шт.;
- Гайка-барашек - 4 шт.;
- Скоба - 2 шт.;
- Зажим - 2 шт.;
- Ключ включения - 1 шт.;
- Дефлектор - 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации;
- Упаковка.