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Снегоуборочная машина аккумуляторная EST-51Li с аккумулятором 40В, 4 А/ч, серия X-Pro DENZEL
5.0
1
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Аккумуляторные снегоуборщики
    Снегоуборочная машина аккумуляторная EST-51Li с аккумулятором 40В, 4 А/ч, серия X-Pro DENZEL
    Арт. mir-instrumenta_41745
    5.0
    1
    Снегоуборочная машина аккумуляторная EST-51Li с аккумулятором 40В, 4 А/ч, серия X-Pro DENZEL
    Снегоуборочная машина аккумуляторная EST-51Li с аккумулятором 40В, 4 А/ч, серия X-Pro DENZEL
      Снегоуборочная машина аккумуляторная EST-51Li с аккумулятором 40В, 4 А/ч, серия X-Pro DENZEL
      Снегоуборочная машина аккумуляторная EST-51Li с аккумулятором 40В, 4 А/ч, серия X-Pro DENZEL

      Снегоуборочная машина аккумуляторная EST-51Li с аккумулятором 40В, 4 А/ч, серия X-Pro DENZEL

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. mir-instrumenta_41745
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Цвет
      		желтый, черный
      Напряжение аккумулятора, В
      		40
      Аккумуляторы в комплекте
      		1
      Назначение
      		для дома и дачи
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Аккумуляторная снегоуборочная машина предназначена для уборки легкого, не слежавшегося снега на территориях небольших площадок, гаражей, автомобильных парковок, дорог, дорожек, тротуаров и иных открытых ровных твердых поверхностей.

        Преимущества

        • Ширина захвата - 51 см;
        • Облегченная конструкция DENZEL EST-51Li 97632;
        • Бесщеточный двигатель - малошумность при работе;
        • Складная рукоятка - экономия места при хранении;
        • Отсутствие токсичных выхлопов.

        Комплектация
        • Снегоуборочная машина;
        • Аккумулятор Li-Ion серия X-Pro 4 А*ч, 40 В;
        • Зарядное устройство;
        • Ручка поворота выпускного желоба - 1 шт.;
        • Верхняя рукоятка - 1 шт.;
        • Центральная стойка - 1 шт.;
        • Гайка-барашек - 4 шт.;
        • Скоба - 2 шт.;
        • Зажим - 2 шт.;
        • Ключ включения - 1 шт.;
        • Дефлектор - 1 шт.;
        • Руководство по эксплуатации;
        • Упаковка.