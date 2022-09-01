Снегоуборочная машина аккумуляторная EST-51Li с аккумулятором 40В, 4 А/ч, серия X-Pro DENZEL

Аккумуляторная снегоуборочная машина предназначена для уборки легкого, не слежавшегося снега на территориях небольших площадок, гаражей, автомобильных парковок, дорог, дорожек, тротуаров и иных открытых ровных твердых поверхностей.

Преимущества

Ширина захвата - 51 см;

Облегченная конструкция DENZEL EST-51Li 97632;

Бесщеточный двигатель - малошумность при работе;

Складная рукоятка - экономия места при хранении;

Отсутствие токсичных выхлопов.

Комплектация