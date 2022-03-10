Навесной снегоуборщик к мотоблоку МБ Фаворит СМ-1

Преимущества

Данный шнековый одноступенчатый снегоуборщик отбрасывает снег в сторону через специальный раструб, примерно на 5м и дальше в зависимости от плотности снежного покрова

Навесные снегоуборщики легко устанавливаются на мотоблок и не вызывают трудностей в управлении и обслуживании

Снегоуборочник навесной для мотоблока Фаворит предназначен для уборки снега на малоконтурных территориях. Конструкция снегоуборщика для мотоблока представляет собой огромную лопату-ковш, который, двигаясь в заданном направлении, захватывает снеговую массу и тонкой струей передает ее на винтовой транспортер (шнек). Данный механизм представляет собой пару винтов из нешироких полосок с множеством острых зубьев по краям. Такое исполнение дает возможность соединять секции шнека, а следовательно, и значительно увеличивать ширину захвата. Винтовая пара вращается к центру, куда и поступает снег. Мощные лезвия крутятся с такой силой, что способны размельчить на мелкие кусочки даже толстые куски спрессованного снега. Работа винтов устроена таким образом, что снег по механизму перемещается очень медленно