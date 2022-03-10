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Навесной снегоуборщик к мотоблоку МБ Фаворит СМ-1
5.0
2
Найти аналог
Снегоуборщики для мотоблоков (роторные)
    Навесной снегоуборщик к мотоблоку МБ Фаворит СМ-1
    Арт. X19092163
    5.0
    2
    Навесной снегоуборщик к мотоблоку МБ Фаворит СМ-1

      Навесной снегоуборщик к мотоблоку МБ Фаворит СМ-1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X19092163
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ЗиД
      Максимальная глубина снега, мм
      		170
      Назначение
      		профессиональный
      Вес, кг
      		69
      Габариты, мм
      		600x600x800
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Снегоуборочник навесной для мотоблока Фаворит предназначен для уборки снега на малоконтурных территориях. Конструкция снегоуборщика для мотоблока представляет собой огромную лопату-ковш, который, двигаясь в заданном направлении, захватывает снеговую массу и тонкой струей передает ее на винтовой транспортер (шнек). Данный механизм представляет собой пару винтов из нешироких полосок с множеством острых зубьев по краям. Такое исполнение дает возможность соединять секции шнека, а следовательно, и значительно увеличивать ширину захвата. Винтовая пара вращается к центру, куда и поступает снег. Мощные лезвия крутятся с такой силой, что способны размельчить на мелкие кусочки даже толстые куски спрессованного снега. Работа винтов устроена таким образом, что снег по механизму перемещается очень медленно

        Преимущества

        • Данный шнековый одноступенчатый снегоуборщик отбрасывает снег в сторону через специальный раструб, примерно на 5м и дальше в зависимости от плотности снежного покрова
        • Навесные снегоуборщики легко устанавливаются на мотоблок и не вызывают трудностей в управлении и обслуживании